Rafael Leao nell’occhio del ciclone: Milan, paragone esagerato

Le dichiarazioni dell’ex calciatore scatenano l’ira dei tifosi rossoneri, chiaro il riferimento al campione lusitano.

Il Milan si appresta a scendere in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia, occasione che permetterà ai rossoneri di ospitare il Cagliari di Ranieri. La formazione di Stefano Pioli è chiamata al successo, superare il turno e proseguire, il più lungo possibile, il cammino nella competizione rappresenta una necessità per il Diavolo – soprattutto dopo le clamorose eliminazioni rimediate da Napoli e Inter.

Il match di questa sera sarà anche l’occasione per ottenere la quinta vittoria consecutiva tra le mura amiche di San Siro, diventato un fattore nelle ultime gare dopo gli eccessivi passi falsi.

I meneghini dovranno chiudere la pratica nei primi novanta minuti, domenica è programmato un altro – importante – impegno di Serie A, al Carlo Castellani di Empoli. Sarà fondamentale iniziare il 2024 – di campionato – con tre punti nelle tasche, la vetta dista nove lunghezze ma c’è un intero girone ancora da disputare.

Il posizionamento tra le prime quattro sembra essere ormai blindato, la quinta posizione è lontana cinque punti ma le formazioni in lotta saranno difficilmente in grado di mantenere il passo. Di conseguenza, lo sguardo dei rossoneri è puntato alla conquista del ventesimo Scudetto, i tifosi ci credono.

Orlando sentenzia Leao: “Non può essere paragonato a Messi e Mbappé”

Il 2023 rossonero si è concluso con una vittoria di vitale importanza per il Milan, ai danni del Sassuolo, ‘bestia nera’ dei meneghini negli ultimi anni. Nonostante la gioia per il successo, durante l’incontro si è registrato uno spiacevole episodio che ha visto coinvolto un campione rossonero, vale a dire Rafael Leao: l’esterno portoghese, nel momento della sostituzione dal campo al minuto 81, è stato salutato con numerosi fischi dal proprio pubblico che non gradisce la sua attitudine. Il numero 10 non vive un momento positivo, il gol in campionato manca dallo scorso settembre.

Proprio sull’indiscutibile fuoriclasse lusitano, sono arrivate le dichiarazioni di Massimo Orlando, ex calciatore. Di seguito quanto espresso a TMW Radio:

“Rafael Leao è un fenomeno, ma è chiaro che poi se lo paragoni a Messi o Mbappé gli manca continuità. Qualche fischio lo merita, a volte sembra svogliato, ma è un giocatore di cui il Milan non può fare a meno”.

Dichiarazioni dirette del classe 1971, non gradite da una consistente percentuale di supporters del Diavolo che continuano a difendere il campione.