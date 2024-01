Rinnovo in arrivo, colpo di scena in casa Milan: pronto un triennale

A sorpresa il Milan potrebbe prolungare il contratto al proprio giocatore; la scelta arriva dopo le ultime buone prestazioni.

Il Milan così come le altre squadre di Serie A non stanno sfruttando appieno le possibilità che il calciomercato invernale offre. Difatti gli acquisti sono pochi nel nostro campionato e i nomi non sono quelli altisonanti legati ad altri campionati europei. Dunque un po’ si punta sui rinnovi e un po’ sulle primavere e le squadre italiane hanno sempre più giocatori ceduti che giocatori acquistati.

Anche il Milan sta avendo un calciomercato spento. Le urgenze non richedono pazienza nell’ambiente Milan ma per ora è tutto molto statico. L’acquisto di Terracciano è stato il solo fino ad ora ma entro fine gennaio dovrebbero esserci almeno un difensore – se non due – e forse un attaccante. Intanto, parlando di attaccanti, il Milan forse cambia decisione su Luka Jovic. La scelta per quanto riguarda l’ex Fiorentina potrebbe cambiare le carte in tavola.

Milan, Jovic ancora rossonero?

L’attaccante serbo ha avuto un inizio in sordina al Milan ed è stato anche parecchio criticato. Ora però, con i suoi gol, potrebbe cambiare lo scenario dell’attacco rossonero.

Luka Jovic è arrivato a parametro zero, in estate, dalla Fiorentina al Milan. Il serbo ha siglato solo un anno di contratto e il Milan ha ripiegato su di lui come scelta last minute portandolo a Milano forse come “tappa buchi” momentaneo.

In effetti l’inizio del numero 15 rossonero non è stato dei migliori al Milan, il tempo però lo ha fatto maturare. Ad ora su 16 presenze il serbo ha messo a segno 5 gol, di cui qualcuno anche pesante. Il suo rendimento tuttavia sembra essere quasi migliore da subentrante, a gara in corso, piuttosto che da titolare.

Il Milan è felice delle sue ultime uscite e ora potrebbero esserci novità. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul suo profilo X il Milan potrebbe proporre al giocatore un rinnovo triennale. Difatti giocatore e club al termine del primo anno di contratto hanno inserito un’opzione di rinnovo triennale che può attivarsi se di comune accordo tra le parti.

Il Milan quindi potrebbe trattenere Jovic, può cambiare quindi la scelta per un probabile nuovo attaccante in base al suo rendimento? Rinnovando Jovic il Milan avrebbe comunque l’eterno Giroud e Okafor che – infortuni permettendo – possono completare il reparto. Il Milan dunque dovrà decidere se spingere anche per un nuovo attaccante creando competitività nel reparto, oppure dare tempo e spazio a Jovic per vedere fin dove ci si può affidare al 15 serbo ex Real Madrid.