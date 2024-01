Riscatto in vista, incassa il Milan: la notizia è una manna

Il giocatore in prestito si è rivelato una grandissima sorpresa, i rossoneri possono fare cassa.

Non è trascorso molto tempo da quando Charles De Ketelaere ha lasciato Milano per trasferirsi a Bergamo. I cambiamenti però sono sotto gli occhi di tutti e il giocatore, al momento, sembra aver trovato terreno fertile sul quale crescere: da “intruso” nel Milan di Pioli, dove non faceva più parte del progetto rossonero, De Ketelaere è diventato un punto di riferimento dell’Atalanta di Gasperini.

Diciotto match disputati in Serie A, due in Coppa Italia e quattro in Europa League, nei quali ha totalizzato ben 7 gol e 5 assist: numeri ben diversi rispetto a quelli maturati con la maglia rossonera, con la quale De Ketelaere ha disputato ben 40 match rimanendo a digiuno di gol e realizzando un solo assist.

Il centrocampista belga con la maglia nerazzurra sta sorprendendo e sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per poter proseguire il proprio cammino in Serie A, con una squadra nella quale si è perfettamente ambientato e ha ritrovato la sua forma migliore.

L’Atalanta potrebbe riscattare De Ketelaere: che guadagno per il Milan

Nell’ultima giornata di campionato, l’Atalanta si è imposta sul Frosinone con un sontuoso 5-0. I ragazzi di mister Gasperini si piazzano in quinta posizione in classifica a 33 punti, ad un passo dalla Fiorentina. Tra le tante reti messe a segno, spicca quella del 3-0 realizzata da Charles De Ketelaere, che si riconferma in splendida forma e cerca di cancellare la stagione passata in rossonero.

De Ketelaere ritrovato è una splendida notizia sia per l’Atalanta che per il Milan: il giocatore, infatti, è stato preso dalla squadra bergamasca in prestito per 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 23 milioni. Viste le ottime prestazioni del centrocampista belga, l’Atalanta potrebbe valutare il riscatto di De Ketelaere e il Milan potrebbe così ricavarne un buon guadagno.

De Ketelaere sembra così aver cancellato la pessima esperienza in rossonero ed essere ritornato in splendida forma, così come lo era ai tempi del Bruges: 120 presenze, 25 gol e 20 assist con la squadra belga per il centrocampista classe 2001, numeri del tutto diversi da quelli in maglia rossonera, ma che potrebbero ritornare se il cammino del giocatore proseguirà su questa strada.

Intanto, qualora l’Atalanta dovesse riscattare De Ketelaere, l’operazione sarebbe gradita anche al Milan che guadagnerà su un giocatore che, spostandosi geograficamente non di molto, ha trovato un terreno fertile sul quale rifiorire.