Scaroni carica il Milan: “Dobbiamo vincere la Coppa Italia”, poi le parole su Ibrahimovic

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni carica la sua squadra in vista del match di Coppa Italia contro l’Atalanta, Poi su ibra

È tutto pronto per la sfida tra Milan ed Atalanta per i quarti di finale di Coppa Italia. I rossoneri si affidano alle giocate e all’estro di Rafa Leao, che deve tornare ad essere l’uomo in più delle prime giornate di campionato.

Una partita dal peso altissimo, che darebbe l’accesso alle semifinali, in un torneo dove già sono uscite diverse pretendenti al titolo. Inter, Napoli ed anche Roma infatti sono fuori dalla competizione.

Coppa Italia: le parole di Scaroni

Diavolo che proverà a dominare la Dea in questi quarti di finale di Coppa Italia. Risultato che può cambiare l’andamento della stagione delle due squadre.

Paolo Scaroni, presidente rossonero è intervenuto ai microfoni di Mediaset prima del match.

“Quando parliamo della coppa Italia mi faccio delle domande perché penso che facciamo troppe partite, però poi ricordo che non la vinciamo da 21 anni e penso che questa la dovremmo vincere per incidere il nome”. Ha detto il dirigente del Milan.

“Zlatan l’ho visto ieri, abbiam parlato del suo e del mio passato e futuro, facendo il punto su tutto. Lui può dare un contributo a ReBird perché è un personaggio che può aprire porte che nessuno può aprire”. Ha proseguito Scaroni durante l’intervista.

Lui è un grande motivatore, son sicuro che lui riuscirà a motivare la squadra dando quei risultati che lui ha avuto un paio di anni fa”. Ha concluso il presidente del diavolo.