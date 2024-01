Si spegne la leggenda del calcio italiano: aveva 79 anni

Addio a uno dei più grandi attaccanti nella storia del calcio italiano: sgomento e tristezza nel mondo dello sport.

Mentre i riflettori sono tutti puntati sulla finale di Supercoppa Italiana che questa sera sta vedendo sfidarsi il Napoli di Walter Mazzarri e l’Inter di Simone Inzaghi, sopraggiunge una notizia che lascia di stucco tutti i tifosi della nostra penisola. Come un fulmine a ciel sereno il calcio italiano si trova a dover affrontare un lutto tremendo.

L’Italia piange la scomparsa di un grande attaccante del Cagliari e della Nazionale Italiana: si è infatti spento, all’età di 79 anni, Gigi Riva. Nato a Leggiuno, in provincia di Varese, il 7 novembre del 1944, Riva ci ha lasciato oggi 22 gennaio 2024. Lutto per il mondo del calcio italiano per un campione che ha sempre dato tanto per la sua Nazionale e per il Cagliari, squadra nella quale ha militato fino al suo ritiro nel 1976.

Il calcio piange l’ex campione Gigi Riva

L’ex campione azzurro era ricoverato da ieri, domenica 21 gennaio, nel reparto di Cardiologia dell’ospedale Brotzu di Cagliari, ma le sue condizioni non avevano destato particolari preoccupazioni. Si era infatti ipotizzato per l’ex calciatore un piccolo intervento al cuore, ma all’improvviso è giunta la triste notizia che ha sconvolto il mondo del calcio: l’ex campione azzurro si è spento all’età di 79 anni in seguito ad un malore.

Gigi Riva era un simbolo, era una bandiera, era un’icona del calcio giocato. Con il suo Cagliari e con la maglia della Nazionale Italiana, Riva ha lasciato un’impronta indelebile nella storia dello sport della nostra Nazione, che neanche il tempo potrà mai cancellare.

Con il Cagliari, Riva vinse il titolo di Serie A nella stagione 1969-1970. Fu anche il miglior marcatore di sempre del Cagliari, con 208 reti in 14 stagioni, e detiene il record per il maggior numero di reti segnate in una singola stagione di Serie A: 21 gol realizzati nella stagione 1969-1970. Presidente onorario del Cagliari, bandiera immortale dei rossoblu, Riva lascia un vuoto incolmabile nel mondo dello sport.

Perno fondamentale anche della Nazionale Italiana, Riva ha rappresentato l’Italia in tre Coppe del Mondo (1966, 1970, 1974) ed è stato parte integrante della squadra che vinse il Campionato Europeo nel 1968. Miglior marcatore di tutti i tempi dell’Italia, Riva ha segnato 35 reti con la maglia azzurra. Successivamente ha assunto anche ruoli dirigenziali, diventando team manager della Nazionale Italiana dal 1990 al 2013, Rombo di tuono, così soprannominato da Gianni Brera, lascia un vuoto incolmabile ma allo stesso tempo un ricordo indelebile nel nostro Paese.