“Solo Lautaro ha fatto meglio”, il dato esalta gli attaccanti del Milan

Il dato a sorpresa esalta gli attaccanti del Milan. Solo Lautaro Martinez ha fatto meglio, finora.

Non è stato affatto un sabato tranquillo quello vissuto dai tifosi del Milan, che hanno visto la propria squadra vincere in rimonta per 3-2 contro l’Udinese, alla Dacia Arena. Un match difficile condizionato dall’episodio spiacevole che ha riguardato Mike Maignan. Il portiere francese ha lasciato il campo per degli insulti razzisti e il resto della squadra lo ha poi seguito, dopo 5 minuti sono rientrati in campo e hanno ripreso a giocare.

La vittoria di ieri permette ai ragazzi di mister Stefano Pioli di allungare in vista della qualificazione alla prossima Champions League, al momento riservata solo alle prime 4 posizioni. Il terzo posto dei rossoneri è al sicuro e sono più di 10 i punti che dividono la quinta in classifica. Dopo le difficoltà avute a inizio campionato, il Milan ha ripreso al meglio la corsa, ma lo scudetto sembra oramai impossibile visti i ritmi che continuano a tenere Inter e Juventus.

Jovic e Okafor, sono tre i gol da subentrati: solo Lautaro ha fatto meglio!

Il club rossonero, dopo il gol del vantaggio realizzato da Thauvin al 62′, hanno temuto di ottenere un’altra sconfitta con i friulani, ma le forze fresche della panchina hanno svoltato una serata difficile. Prima Luka Jovic, poi Noah Okafor allo scadere, il tecnico emiliano ora potrà fare più affidamento sui cambi, che in questa stagione si stanno dimostrando decisivi.

Infatti, le statistiche parlano chiaro. Jovic e Okafor finora hanno realizzato 3 reti da subentrati e meglio di loro ha fatto solo Lautaro Martinez, grazie ai 4 gol realizzati con la Salernitana dopo essere entrato. Un dato che certifica la qualità della rosa rossonera e il grande apporto che sta offrendo l’attaccante serbo, che in diverse gare ha anche segnato gol pesanti che hanno fatto esultare e non poco la tifoseria rossonera.

Il calciomercato è oramai entrato nel vivo, ma la coppia dirigenziale formata da Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada sta ricevendo garanzie da centrocampo e attacco. Sarà da capire se arriverà un altro calciatore per rinforzare il reparto difensivo, che è stato dimezzato a causa degli infortuni di Thiaw e Kalulu. La dirigenza rossonera è pronta a cogliere opportunità qualora si dovessero presentare, ma al momento la rosa sembra in forma e sicura dei propri mezzi, in vista della seconda parte di stagione che sta diventando sempre più entusiasmante e decisivo.