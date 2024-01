Sorpasso all’Inter: il Milan prende il nuovo bomber in prestito

È sempre Milan-Inter, anche sul mercato. Le due milanesi potrebbero sfidarsi per l’ennesima volta per un profilo dalla Premier

È decisamente tempo di mercato per il Milan. Gennaio è arrivato ed ha portato con sé la finestra invernale di calciomercato, finestra che il Diavolo dovrà sfruttare al meglio. Infatti sono diversi i problemi dei rossoneri, anche se tutti fanno capo ad uno solo di questi: gli infortuni. Infortuni diventati una vera e propria piaga per Stefano Pioli, in particolare per la sua retroguardia. Quindi il Milan si è mosso, portando Gabbia nuovamente a Milanello, e si sta muovendo. Il primo obiettivo è chiaramente quello di trovare possibilmente un altro difensore centrale, anche se alle occasioni è difficile resistere.

In particolare si è accesa, secondo Football Insider, una piccola sfida di mercato tra Milan ed Inter. L’ennesima del passato recente delle due milanesi. Sfida che però non riguarda un difensore, reparto in cui i nerazzurri sono decisamente a posto, ma un attaccante. Infatti l’Inter ha un certo bisogno del quinto punto di riferimento: basta vedere cosa succede con l’assenza di Lautaro. Invece il Milan dovrebbe sentirsi quantomeno tranquillo, considerando il termine del rodaggio di Luka Jovic: ora il serbo è un’alternativa valida. Tuttavia dall’Inghilterra sono convinti: Milan ed Inter sono sulle tracce di Jhon Duran dell’Aston Villa.

Mercato, altra sfida Milan-Inter

Non è un segreto che il Milan sia intenzionato ad intervenire sul mercato di gennaio. Tuttavia la notizia riportata da Football Insider spiazza. Infatti i rossoneri hanno bisogno di trovare rotazioni nel reparto difensivo, falcidiato dagli infortuni. Eppure secondo i colleghi inglesi Inter e Milan starebbe dando vita ad una lotta di mercato per arrivare a Jhon Duran attaccante dell’Aston Villa. In particolare il colombiano sarebbe in uscita visti i rapporti tesi con Unai Emery, allenatore dei Villans, protagonisti di una stagione straordinaria. Così il 20enne Duran è uscito dai radar di Emery, dopo aver segnato 4 gol in stagione.

Più che altro Duran è stato proposto sia ad Inter e Milan, che potrebbero valutare il suo profilo come futuribile. Secondo Football Insider, i segnali più importanti sono arrivati proprio dai rossoneri, che potrebbero pensarci con un prestito e diritto di riscatto. Riscatto che dovrebbe aggirarsi attorno ai 20 milioni di euro, richiesti dall’Aston Villa. Tuttavia il tempo scarseggia, soprattutto perché i Villans hanno deciso di mandare in uscita il colombiano, che ormai non rientra più nei piani di Emery. Infatti l’allenatore gli ha preferito quasi sempre Watkins in stagione, con una certa dose di ragione visto il campionato stratosferico dell’Aston Villa.