Stadio Milan, novità su San Siro: mossa a sorpresa

L’ultima notizia riguardante San Siro ha lasciato tutti spiazzati. Cambia anche il futuro del Milan legato al nuovo stadio?

In casa Milan sono tanti i temi su cui si sta discutendo nelle ultime settimane. Ovviamente non mancano i discorsi legati al mercato o anche quelli riguardanti il futuro (che appare ormai segnato) di Stefano Pioli, ma al tempo stesso non possono neanche mancare i discorsi extra campo e tra le priorità della società c’è senza dubbio il progetto nuovo stadio. Il club ha bisogno di nuove entrate e certamente la costruzione di un impianto di proprietà garantirebbe tutto questo.

Proprio per questo motivo sia Milan che Inter stanno da tempo spingendo per la costruzione di due nuovi stadi, con San Siro che non rientra più nei piani di nessuno dei due club. Ad avere piani diversi è invece il Comune di Milano che chiaramente preferirebbe che i due club rimanessero nella Scala del Calcio. Anche se la strada appare già segnata (seppur ci sono ancora molti ostacoli da superare), il Comune in queste ultime ore sta provando a giocarsi le sue ultime carte, con la speranza che alla fine San Siro possa avere la meglio e che i due club decidano di restare nello storico stadio.

Il Comune non si arrende: presentato il progetto di ristrutturazione di San Siro

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, il sindaco Giuseppe Sala si starebbe giocando l’ultima carta per provare a convincere il Milan e l’Inter di restare a San Siro. Il prossimo mercoledì infatti lo studio Arco Associati e l’architetto Fenyves presenteranno un ambizioso progetto di ristrutturazione di San Siro che costerebbe eventualmente circa 300 milioni di euro, con l’obiettivo di rimettere la Scala del Calcio sul livello dei migliori stadi al mondo.

Il progetto prevederebbe la costruzione di un parco pubblico attorno all’impianto, la costruzione di un 4° anello e l’aggiunta di una galleria a forma di diapason, con all’interno numerosi negozi, che andrebbe a sostituire gli attuali accessi con i tornelli. Nei piani ci sarebbe anche la volontà di colorare lo stadio di rosso e bianco, rendendo così omaggio ai colori della città di Milano. Infine vi sarebbe anche la creazione di una “piazza dei tifosi” con due torri che ospiteranno le sedi dei due club. Si tratta senza dubbio di un progetto molto affascinante, ma al momento appare difficile che Milan e Inter possano tornare sui loro passi.