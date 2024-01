Svolta sul mercato: il Milan vuole prestarlo

Svolta sul mercato del Milan, a causa dello scenario da poco emerso. I rossoneri, adesso, vorrebbero infatti prestare altrove il proprio calciatore.

Il gennaio del Milan sembrerebbe ormai ben delineato verso una semplice direzione, dato che il mercato rossonero presenta ad oggi un piano ben preciso. In quel di Milanello si punta infatti ai difensori centrali, data la generosa dose di infortuni e la non sufficienza del singolo ritorno di Gabbia per sopperire a tale mancanza. Le varie news su Dia e altri profili hanno quindi acceso le speranze dei tifosi, sobbalzati poi dal divano in seguito allo scoppio delle indiscrezioni inerenti ad Antonio Conte come possibile post Stefano Pioli, a partire dalla prossima stagione.

Lato cessioni vi è invece il solito Rade Krunic a fungere da addio ormai certo in casa Milan, dove i piani potrebbero però essere incredibilmente cambiati nell’ultimo periodo. La dipartita del bosniaco non sembrerebbe infatti l’unica partenza in programma in quel di Milanello, dove un altro calciatore rossonero potrebbe lasciare il capoluogo lombardo in prestito. Le news sono quindi arrivate ben presto all’ombra del Duomo, dove l’ipotesi diventa sempre più concreta con il passare delle ore.

Luka Romero via in prestito, le ultime di mercato sul Milan

L’avventura di Luka Romero in maglia Milan rappresenta ancora un mistero irrisolto per i tifosi del club rossonero, resisi ben presto conto della gravità di uno scenario composto dalla pessima gestione del calciatore nonché dalla totale mancanza di forma dell’argentino. L’ex Lazio, arrivato all’ombra del Duomo in estate a parametro zero, è infatti passato in pochi mesi dal sostenere sulle spalle l’etichetta di possibile colpo dell’estate (dopo le ottime prestazioni nel pre-campionato) ad esubero da piazzare altrove. Il tutto, con una dose di presenze non di certo consona, composta da sole 4 apparizioni in Serie A da complessivi 85 minuti.

La più duratura, quindi, quella di Napoli, in cui il classe 2004 ha giocato per tutta la durata del secondo tempo dimostrando un pessimo stato di forma. La scarsa condizione, fisica e mentale, è stata quindi confermata dall’argentino anche nel corso dei 71 minuti d’impiego in Coppa Italia, a San Siro contro il Cagliari. Tale scenario ha dunque portato il Milan ad imbracciare l’idea del prestito per Luka Romero, come rivelato dal Corriere dello Sport. Calciomercato.com ha quindi confermato il tutto qualche ora dopo, aprendo così la strada alla possibile partenza dell’ala. Ancora ignote le squadre interessate, ma appare molto probabile una possibile avventura nei bassi fondi della Serie A, per aumentare l’esperienza dell’ex Lazio all’interno del campionato italiano.