“Torna al Milan”, ora è ufficiale: la nota del club

Si muove il calciomercato del Milan. I rossoneri riaccolgono il calciatore dopo soli sei mesi dalla partenza. Il club ha ufficializzato il ritorno al Diavolo con un comunicato sui social.

La sessione invernale di calciomercato vede il Milan con il mirino puntato sulla difesa. La dirigenza di via Aldo Rossi vuole puntellare il reparto arretrato per far fronte alle numerose indisponibilità susseguitesi in questi mesi. Negli ultimi giorni Furlani ha tentato il grande colpo, bussando alla porta di Urbano Cairo per Alessandro Buongiorno. Il patron granata ha però chiuso ad un trasferimento, perlomeno per questa finestra.

Nelle prossime settimane il Diavolo si muoverà ancora, ma qualora nessun difensore dovesse entrare per la prima volta a Milanello, mister Pioli “accontentarsi” del neo-arrivato Filippo Terracciano, terzino “multitasking”, e Matteo Gabbia, richiamato anzitempo dal Villareal per venire meno all’emergenza. Come il numero 46 anche un altro calciatore sta facendo ritorno a Milano dopo una brevissima esperienza all’estero. In questo caso, però, la circostanza è ben diversa.

Calciomercato Milan, altro rientro dal prestito: il comunicato

Lo Sheffield Wednesday, club di Championship, corrispondente alla nostra Serie B, ha annunciato al fine del prestito di Devis Vasquez, portiere di proprietà del Milan. La società d’oltremanica ha emanato la seguente nota attraverso i propri canali ufficiali:

“Devis Vasquez è tornato al suo club, il Milan. Ringraziamo Devis per i suoi servizi e gli auguriamo il meglio per il futuro”.

L’estremo difensore si era trasferito a titolo temporaneo durante la scorsa estate allo Sheffield, pochi mesi dopo l’acquisto a sorpresa da parte dei rossoneri. Vasquez era infatti arrivato alla corte di Pioli in sordina. Il colombiano era stato prelevato dai paraguaiani del Guaranì per la modesta cifra di 500 mila euro per far fronte ad un momento difficile per i portieri milanisti. Allora Maignan era ai box e i vice Tatarusanu e Mirante non davano le stesse certezze del francese.

Tuttavia il classe 1998 non aveva mai esordito in prima squadra, ma era stato arruolato da Ignazio Abate nella formazione Primavera. Vasquez aveva disputato soltanto due gare, il derby contro i pari età dell’Inter e contro la Juventus. In estate la dirigenza aveva deciso di mandare il portiere in prestito in Inghilterra, dove ha racimolato nove presenze con un ruolino poco invidiabile di sette sconfitte, due pareggi e sedici reti subite.

Lo scarso rendimento ha costretto lo Sheffield Wednesday ad interrompere in anticipo l’avventura del colombiano, il quale ora tornerà a Milanello, con ogni probabilità per breve tempo. Come afferma la Gazzetta dello Sport, il club ha già avviato i contatti con Ascoli e Lecco per un nuovo prestito, sperando in miglior sorte.