UFFICIALE: Krunic dice addio al Milan, tutti i dettagli

Ora è ufficiale: Rade Krunic è un nuovo giocatore del Fenerbache. Il Milan dice addio al suo centrocampista.

Il mercato di gennaio è in fermento. Non solo per quello che riguarda le entrare, dove i Milan si è mosso con forza. Infatti Gabbia e Terracciano sono arrivati a Milanello per cercare di infoltire le rotazioni difensive del Diavolo. Diavolo che ha guardato anche al mercato in uscita ed ora è arrivata anche la prima cessione ufficiale. Infatti Rade Krunic sarà un nuovo giocatore del Fenerbache e lascerà Milano per raggiungere la Turchia. Si infoltisce così la colonia ex Serie A in Turchia.

Il trasferimento era nell’aria da diverso tempo, dato che il giocatore era nel mirino della big turca da quest’estate. Il trasferimento era però sfumato per alcuni dettagli, rimandando de facto l’operazione a gennaio. Non sarà contentissimo Pioli che, dopo Bennacer in Coppa d’Africa, perde un altro uomo a centrocampo, ma l’addio era probabilmente programmato. Addio in prestito, ma con una clausola per l’obbligo di riscatto semplicissima da raggiungere.

Krunic, ufficiale l’addio

Rade Krunic non è più un giocatore del Milan. Come comunicato in maniera ufficiale dalla società rossonera, il centrocampista si accaserà al Fenerbache, in forte pressing sul giocatore da almeno due sessioni di mercato. Tuttavia ci sono alcuni nodi da sciogliere sul passaggio del giocatore al club turco. Infatti Krunic andrà in prestito al Fenerbache, ma è stato inserito un obbligo di riscatto, grazie al quale il giocatore si stabilirà in Turchia in maniere definitiva. Obbligo che scatterà in caso di salvezza della formazione turca, mostrando quanto in realtà il passaggio sia definitivo. Così le due società si sono venute incontro ed hanno trovato un punto di arrivo comune, coinciso con l’addio di Rade Krunic.

Questo il comunicato del Milan: “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di condizioni pattuite, le prestazioni sportive di Rade Krunic al Fenerbahce Spor Kulübü. Il Club rossonero augura a Rade le migliori soddisfazioni per la sua nuova avventura”. Così il Milan salutando il proprio centrocampista ed augurandogli le migliori fortune professionali. Krunic chiude la sua parentesi rossonera dopo aver giocato per ben 139 volta con la maglia del Milan e dopo aver segnato 3 gol. Per il centrocampista si chiude anche la sua avventura in Serie A, dove con Empoli e Diavolo ha collezionato 181 gettoni. Ora il suo destino, com’era scritto, è in Turchia.