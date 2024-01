UFFICIALE, Romero lascia il Milan: i dettagli della cessione

Ora è ufficiale: Luka Romero lascerà il Milan in prestito. Il giocatore argentino ha scelto la sua nuova squadra.

Il mese di gennaio sta regalando diversi movimenti di mercato in casa Milan. Prima gli arrivi di Terracciano e Gabbia per limare il problema infortuni che ha falcidiato la retroguardia rossonera. Poi la partenza di Krunic verso il Fenerbache, che già in estate aveva provato con forza a portare in Turchia il centrocampista del Diavolo.

Milan, ufficiale il prestito di Romero

Ora invece è il turno di un’altra uscita, questa volta però nel reparto offensivo, al momento pieno di uomini a disposizione di Pioli. Infatti, dopo diversi rumors negli scorsi giorni, ora è ufficiale: Luka Romero, giocatore offensivo ex Lazio, lascia il Milan. Tante squadre si erano mosse per cercare di accaparrarsi il talento dell’argentino classe 2004.

Tuttavia poche di queste richieste avevano soddisfatto Romero. In particolare il Como aveva messo nel mirino il giocatore, sperando di fare leva sulla carta Fabregas. Però Luka Romero non voleva giocare in Serie B, anzi avrebbe preferito lasciare l’Italia. Quindi l’interesse del Boca Juniors e dell’Almeria si era fatto più insistente, portando il giocatore ad una decisione. Decisione in cui il Milan ha preso parte attiva, evitando possibili problemi futuri.

Infatti l’Almeria ha comunicato ufficialmente di aver trovato l’accordo con il Milan per il prestito di Luka Romero. Così il giocatore tornerà in Liga fino al 30 giugno 2024, quando terminerà il suo prestito. Dopodiché Romero volerà nuovamente a Milanello, con la speranza di entrare finalmente nelle grazie rossonere.