ULTIM’ORA – Altro stop in casa Milan: costretto al cambio contro l’Empoli

Altro stop per il Milan, il rossonero è stato costretto a uscire dal campo per un problema muscolare durante il match contro l’Empoli.

Il Milan scende in campo per la 19esima giornata di campionato e per continuare il filotto di risultati positivi che sta collezionando da un mese a questa parte. I rossoneri dopo lo stop contro l’Atalanta, infatti, hanno mantenuto un buon rendimento nonostante la piena emergenza in difesa.

Pioli anche in questo caso ha dovuto rimaneggiare la squadra e puntare su Theo Hernandez come centrale di difesa viste le numerosissime assenze che già stanno complicando le cose in casa Milan: fuori ancora Caldara, Thiaw, Kalulu e Tomori che con tutta probabilità rientreranno soltanto verso il mese di febbraio.

Per questo motivo la dirigenza rossonera si è mossa con immediatezza con l’inizio della finestra di mercato invernale e per portare i giusti rinforzi al tecnico. Subito pronto Gabbia al ritorno dal prestito con il Villarreal, il difensore di proprietà del Milan è tornato anzitempo per dare una mano ai propri compagni ed è stato già convocato per Empoli.

Il secondo colpo potrebbe arrivare a inizio settimana, dovrebbe essere tutto chiuso per Filippo Terracciano: un giocatore estremamente duttile che può giocare sia a centrocampo che in difesa all’occorrenza.

Altro stop in difesa, Florenzi costretto al cambio

L’allarme in casa Milan, però, non sembra più rientrare: ora anche Florenzi ha accusato un problema muscolare durante il match contro l’Empoli e ha dovuto abbandonare il campo nel primo tempo di gioco per far spazio al giovane Jimenez.

Lo spagnolo è pronto a dare manforte per questa continua emergenza nonostante sia un giocatore della Primavera del Milan. Una vera e propria cantera di baby talenti, quella dei rossoneri, che dopo Simic hanno integrato anche Jimenez: lo spagnolo è una promessa del calcio ed è stato paragonato al primo Theo Hernandez.

Il terzino destro ha preso il posto di Florenzi al 35esimo dopo che il giocatore ha avvertito un fastidio all’adduttore. Il rossonero dovrebbe essersi fermato in tempo giusto per non peggiorare la situazione, ma verrà monitorato e sarà sottoposto ai dovuto accertamenti nelle prossime ore così da escludere eventuali problemi muscolari.

Alex Jimenez, dunque, fa il suo primo ingresso in Serie A, un esordio d’emergenza che in ogni caso il giocatore ricorderà per sempre e che potrebbe segnare l’inizio di una carriera promettente per lo spagnolo.