ULTIM’ORA – Dybala salta Milan-Roma: ora è ufficiale

Ottime notizie per i rossoneri, il campione argentino salterà il big match di domani.

Vigilia di campionato per il Milan, impegnato domani sera a San Siro contro la Roma. Dopo l’amara uscita dalla Coppa Italia rimediata per mano dell’Atalanta, i rossoneri cercheranno di ritornare a sorridere dinnanzi al proprio pubblico.

Stefano Pioli dovrà effettuare un ottimo lavoro di gestione energetica dei propri calciatori, in settimana la maggior parte dei titolari è scesa in campo. La minaccia infortuni è sempre dietro l’angolo, il Milan vive ancora un periodo di grande emergenza.

Adesso è ufficiale, Dybala non convocato contro il Milan

Il Milan, contro la Roma di Mourinho, avrà l’occasione giusta per mantenere vivo il sogno Scudetto nonostante l’ampio distacco di classifica ai danni dei cugini nerazzurri. Tuttavia, il campionato è lungo e il Diavolo dovrà rendersi protagonista di una lunga striscia di vittorie partendo proprio da domani sera. Intanto, proprio sul big match di San Siro arrivano notizie importanti per i meneghini.

Infatti, Paulo Dybala non sarà del match. Il fuoriclasse argentino non è stato convocato a causa di un fastidio alla coscia sinistra accusato nel derby di Coppa Italia contro la Lazio. L’assenza del sudamericano gioca nettamente a favore del Milan che avrà un – grosso – problema in meno.