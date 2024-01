ULTIM’ORA – Ennesimo infortunio per Pioli, si ferma un altro difensore

Stefano Pioli perde un altro difensore, nel match di coppa Italia, per l’ennesimo infortunio stagionale di questo Milan stregato

Primo tempo abbastanza teso quello tra Milan ed Atalanta al San Siro valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Due squadre che hanno la necessità e lo voglia di cercare la vittoria per proseguire in questa competizione.

Un match che ha faticato a sbloccarsi, in cui però è successo di tutto nel finale dei primi quaranta cinque minuti. Da sottolineare un brutto episodio per entrambe le squadra sul finale della prima frazione di gioco.

Milan-Atalanta: si ferma un difensore per Pioli

Un duro scontro ha visto protagonisti Matteo Gabbia e Marten De Roon. Il centrocampista olandese era pronto a colpire a botta sicura l’assistenza di De Ketelaere che di testa aveva servito il compagno davanti la porta.

Prontissimo l’intervento del difensore, alla prima da titolare al suo ritorno in maglia rossonera. Un ritorno però non felice per il classe ’99 che nel difendere la propria porta si è scontrato con il giocatore della Dea ed è stato costretto a lasciare il campo per infortunio, al suo posto il danese Simon Kjaer.

Tante proteste dell’allenatore nerazzurro Gianpiero Gasperini che ha più volte richiesto il calcio di rigore in maniera ritenuta però troppo veemente dal direttore di gara che l’ha sanzionato con il cartellino rosso.

Il match s’infiamma soltanto negli ultimi minuti in cui succede davvero qualsiasi cosa. Al quarantacinquesimo Theo, lascia un attimo il ruolo di difensore centrale e torna a guidare il treno sulla fascia di sinistra.

Sgroppata che solo un calciatore dalle sue qualità è in grado di fare e che trascina tutto lo stadio. Cavalcata che è stata concluso dall’altra freccia di quella fascia, Rafa Leao che batte Carnesecchi e porta in vantaggio il Milan al tramonto del primo tempo.

Reazione immediata e rabbiosa dell’Atalanta che dopo un’azione corale risponde subito al portoghese e riporta subito il match sul pareggio.

Scambio tra CDK, Holm e diagonale vincente di Teun Koopmeiners che batte l’estremo difensore rossonero, Mike Maignan, con un destro chirurgico.

Dunque si dovrà ritornare in campo per la seconda frazione di gioco in perfetta parità con entrambe le rose che hanno già effettuato un cambio, a causa di quel duro scontro avvenuto fra Gabbia e De Roon.

Gara avvincente ed equilibrata in cui ci si aspetta ancora tanto spettacolo in questi altri minuti restanti.