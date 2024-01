ULTIM’ORA – Salta tutto, resta al Milan: arriva il “no” della FIFA

Ha dell’incredibile la notizia dell’ultima ora in casa Milan, sembrava tutto fatto per la cessione del giocatore.

Giorni di preparazione in casa Milan, con i meneghini che hanno il mirino puntato alla gara programmata sabato pomeriggio, alle ore 18, contro il Frosinone. I rossoneri cercheranno di mettere alle spalle il deludente pareggio rimediato tra le mura amiche di San Siro contro il Bologna, al Benito Stirpe servirà un’ottima prestazione per ottenere i tre punti: la compagine ciociara, infatti, ha già dimostrato alle big del campionato di essere un osso duro e non intende fare alcuno sconto alla formazione di Stefano Pioli. Lo scacchiere del tecnico emiliano dovrà consolidare ulteriormente il posizionamento al terzo posto, dopo essere usciti fuori da Champions League – con scivolamento in Uefa Europa League – e Coppa Italia sarà doveroso assicurarsi un posto per la prossima edizione del massimo torneo internazionale.

I dati della stagione dei meneghini, fino ad ora, sono abbastanza positivi: sono 46 i punti raccolti con 43 reti realizzate e 25 subite in 22 confronti di campionato. Il Diavolo ha pagato caro le ricorrenti assenze nel reparto difensivo e, soprattutto, un momento di grande smarrimento in cui sono arrivati numerosi risultati negativi consecutivamente. D’altra parte, il girone di ritorno è ancora lungo dunque c’è ancora tempo per invertire la rotta e gettare le basi in vista della prossima annata in cui, presumibilmente, il Milan proverà a conquistare il 20esimo Scudetto della sua storia con un esito diverso rispetto all’attuale.

Sfuma la cessione di Marco Pellegrino, la Fifa si oppone: il motivo

Il Milan si è guadagnato l’appellativo di ‘regina’ del mercato estivo grazie ai numerosi colpi importanti messi a segno. La sessione di gennaio, ancora in corso, ha regalato fino a questo momento pochi colpi in entrata ai rossoneri, che si stanno concentrando soprattutto sul fronte delle cessioni nel tentativo di monetizzare. Attenzione perché proprio riguardo la sponda delle uscite, c’è una notizia incredibile su Marco Pellegrino che sembrava destinato a lasciare Milano.

Il difensore argentino, infatti, era vicino all’approdo alla Salernitana sotto la formula del prestito, ma la Fifa non ha autorizzato il trasferimento poiché il giocatore in questa stagione ha già indossato due maglie – quella del Milan e del Platense. Nulla da fare per la dirigenza milanista e per il club campano, Pellegrino dovrà proseguire in rossonero almeno fino alla fine della stagione. A riferirlo è Matteo Moretto sul suo profilo X.