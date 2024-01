ULTIM’ORA – Verso Milan-Bologna, Pioli perde un top

Pioli perde un top, notizia dell’ultim’ora. In vista di Milan-Bologna, brutte notizie per la tifoseria rossonera.

Si avvicina sempre di più la 22esima giornata di Serie A, che vede finalmente tutte le squadre all’opera. Infatti, lo scorso turno di campionato è stato occupato da sole 6 partite, visto che 4 squadre erano impegnate in Supercoppa a Riyadh. Ci sono quindi alcuni club che hanno una partita in meno, che più avanti verrà recuperata, ma questo weekend ci sarà nuovamente il classico programma completo di 10 partite.

In casa Milan sono giorni molto importanti, perché l’avversaria di sabato alle ore 20:45 si rivelerà difficile e imprevedibile. Si tratta del Bologna, squadra che in questo campionato si è dimostrata una delle rivelazioni più importanti, grazie alle magie di Joshua Zirkzee e alle giocate di Lewis Ferguson. I rossoblù hanno bloccato diversi top club italiani e non intendono concedere molto ai ragazzi di mister Stefano Pioli, che nonostante la posizione in classifica e gli ultimi risultati non si possono permettere di abbassare la guardia.

Milan, contrattura per Bennacer: salta il Bologna

Il tecnico emiliano si trova da diversi mesi a dover gestire una situazione anomala legata gli infortuni, che hanno condizionato le scelte e le prestazioni della squadra. La notizia dell’ultim’ora non conforta però i tifosi rossoneri. Infatti, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, attraverso X, Bennacer salterà la sfida con il Bologna a causa di una contrattura.

Il centrocampista algerino era rientrato dopo l’eliminazione prematura subita in Coppa D’Africa. Per il tecnico emiliano resta comunque una notizia positiva quella del rientro anticipato, ma lo stop non ci voleva e l’ex Empoli in una gara come questa poteva essere fondamentale. Sarà da capire come agirà Pioli alle mancanze dei rossoneri e come limiterà i pericoli dei ragazzi di mister Thiago Motta.