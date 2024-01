Verso Milan Roma: il titolare può rientrare per il big match

Domenica Milan e Roma si sfideranno a San Siro, in dubbio la presenza di un titolare. Il punto sulle sue condizioni.

Tra due giorni potrebbe esserci a tutti gli effetti uno slinding doors per le stagioni di Milan e Roma. Entrambe le squadre sono infatti reduci dall’eliminazione ai quarti di Coppa Italia e, vista la stagione poco esaltante, un’ulteriore sconfitta potrebbe portare all’esonero di Stefano Pioli o Jose Mourinho. A poche ore dalla gara c’è ancora un grande punto interrogativo sull’eventuale presenza di Paulo Dybala, uscito per infortunio durante il derby di mercoledì.

Escluse lesioni per Dybala: ci sarà contro il Milan?

Secondo quanto riportato dall’ANSA, in giornata sono stati effettuati altri esami per verificare le condizioni dell’argentino e anche in questo caso sono state escluse lesioni. Senza dubbio una buona notizia per la Roma che potrà presto riavere il suo top player, ma al tempo stesso resta comunque ancora grande incertezza sulla presenza di domenica.

Al momento è più probabile pensare che la Joya possa tornare in campo per la sfida dei capitolini contro l’Hellas Verona in programma la prossima settimana. In ogni caso domani Mourinho prenderà la sua decisione definitiva ed è chiaro che l’assenza o meno di Dybala può essere un fattore decisivo.