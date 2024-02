Adli senza freni: “Volevo far vedere di essere da Milan”, poi il commento sul rigore

Yacine Adli, centrocampista del Miilan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del big match di San Siro contro l’Atalanta.

Triplice fischio a San Siro: finisce 1-1 tra Milan ed Atalanta. I rossoneri hanno tanto da recriminare dopo un’ottima seconda frazione di gioco in cui hanno creato tantissimo, senza trovare la via del gol. Resta ancora il dubbio del rigore concesso nel primo tempo alla Dea, ma tant’è che il Diavolo deve incassare e prendersi il punto. Punto del quale ha parlato Adli nel post partita, lanciando un messaggio al Milan.

Milan-Atalanta, parla Adli

Nel post partita, come di consueto, Yacine Adli ha parlato ai microfoni di DAZN. Il rossonero ha toccato diversi temi, tra cui il momentaccio appena vissuto dal Milan, la voglia di rivalsa dopo la sconfitta contro il Monza ed il rigore concesso all’Atalanta.

Adli ha iniziato così, partendo da una sua analisi sulla partita:

“Penso che abbiamo fatto la partita giusta, abbiamo fatto tante cose e messo tanta intensità. Non siamo riusciti a vincere, anche se abbiamo avuto tante occasioni per fare il secondo gol. Credo che abbiamo dato tutto stasera. Due punti non li abbiamo perso oggi, ma prima in altre partite dove potevamo dare di più. È un peccato non prendere tre punti oggi”.

Dopodiché il centrocampista del Milan ha detto la sua sulle proprie ultime prestazioni, partendo da quella difficile di Monza:

“È difficile giocare con l’Atalanta, sono sempre a uomo. Abbiamo creato tanto movimento e io voglio aiutare la squadra. A Monza ho fatto una partita bruttissima e ci sono rimasto male. Volevo fare vedere che sono da Milan e che posso giocare qua”.

Nel finale Adli ha chiuso parlando dell’approccio e del rigore fischiato all’Atalanta:

“Dobbiamo andare avanti. In una stagione succede che ci siano momenti così, poi paghiamo tutti i mezzi errori subito. Non so se era rigore, ma penso di sì se lo va a vedere al VAR. Purtroppo manca un po’ di fortuna, però dobbiamo spingere avanti”.

Queste le sensazioni di Adli al termine di Milan-Atalanta, terminata 1-1 a San Siro. Il francese ha dimostrato che la brutta prestazione di Monza è ormai alle spalle e che Pioli può contare su di lui. Anche perché i rossoneri hanno bisogno della qualità di Adli in mezzo al campo, soprattutto quando Reijnders non offre troppe garanzie. C’è comunque rammarico per il francese, come raccontato nel post partita, perché oggi c’era spazio per portare i tre punti a Milanello.