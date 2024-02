Calciomercato Milan, nuovo nome per la difesa: i tifosi sognano

Importanti novità per il mercato rossonero, l’obiettivo fa scatenare l’entusiasmo del popolo milanista che vuole il suo arrivo.

Ultimi giorni di preparazione per il Milan di Stefano Pioli, impegnato sabato pomeriggio al Benito Stirpe di Frosinone. I rossoneri cercheranno di mettere alle spalle il brutto pareggio rimediato contro il Bologna che ha cancellato le speranze Scudetto dei meneghini che si allontanano sempre di più dalla vetta della classifica.

L’obiettivo primario, adesso, è quello di salvaguardare il posizionamento tra le prime quattro della classe per ottenere un posto nella prossima edizione di Champions League. Tuttavia, il confronto tra Inter e Juventus induce i tifosi a tenere vivi piccoli lumi di speranza per il raggiungimento della seconda stella, in caso di pareggio a San Siro e di vittoria contro i ciociari la situazione potrebbe cambiare.

D’altra parte, ci sarà bisogno di uscire da Frosinone con i tre punti tra le tasche. Non si tratta di un’impresa semplice, i gialloblù hanno dimostrato di essere una grande rivelazione soprattutto tra le mura amiche. I tifosi rossoneri spingeranno la squadra alla vittoria, i giocatori – in particolare Giroud e Theo Hernandez dopo i due penalty falliti – hanno bisogno di sentire il calore del proprio pubblico.

Milan, proposto Lucas Fasson: la risposta della Lokomotiv mosca

Il Milan è attualmente al terzo posto in classifica, con un netto vantaggio sulle inseguitrici e sulla zona Champions. Il percorso dei rossoneri è positivo, complice la mini rivoluzione della scorsa estate che ha regalato nuovi innesti a Stefano Pioli. Del resto, il lavoro della dirigenza milanista non è finito, siamo nell’ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato e per i meneghini potrebbe presentarsi un’occasione last minute. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, esperto di mercato di Dazn, questo scenario potrebbe realizzarsi poiché ai rossoneri è stato proposto Lucas Fasson, difensore brasiliano classe 2001 in forza alla Lokomotiv Mosca. D’altra parte, la risposta del club russo è stata chiara: il difensore non partirà in prestito – formula per cui aveva optato il Milan.

Il Diavolo si vede costretto a virare su altri nomi, prima della chiusura della sessione. La grande emergenza infortuni costringe a virare su profili del reparto arretrato, l’allenatore emiliano gradirebbe l’arrivo di nuove forze. Inoltre, è sempre più vicina la cessione di Pellegrino che, inevitabilmente, dovrà essere sostituito da un altro nome. I tifosi sperano nell’acquisto a titolo definitivo di Fasson, il suo talento ha stregato il popolo milanista.