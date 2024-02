Cessione Milan, colpo di scena: resta in Italia

Il Milan ha definito un’altra cessione. Il calciatore lascia il club rossonero, ma resta in Italia. L’operazione è stata concretizzata in queste ore.

Non solo in entrata, il Milan sta sfruttando queste ultime ore di calciomercato invernale per definire alcune cessioni. La società rossonera è al lavoro per liberarsi di alcuni elementi ai margini del progetto tecnico tattico di mister Stefano Pioli. Tra gli esuberi che lasciano il club lombardo, c’è Marco Pellegrino. Dopo una prima parte di stagione sfortunata, passata più in infermeria che in campo, il difensore argentino questa mattina è partito da Linate alla volta di Salerno.

In queste ore, il Milan ha definito la cessione di Marco Pellegrino alla Salernitana. Il giovane difensore centrale del club rossonero approderà alla formazione granata con la formula del prestito. L’affare è stato definito dopo aver avuto il via libera da parte della FIFA, visto che Marco Pellegrino in questa stagione aveva già indossato due maglie: quella del Platense e quella del Milan. Oltre al difensore argentino, in queste ultimissime ore di mercato, il club rossonero avrebbe concretizzato una nuova cessione.

Il Milan cede un altro esubero

Dopo Marco Pellegrino, il Milan avrebbe definito una nuova cessione in queste ultimissime ore di mercato. La società rossonera starebbe preparando tutta la documentazione necessaria per il trasferimento del giovane Chaka Traorè.

Secondo quanto raccolto dal giornalista Alfredo Pedullà, l’attaccante classe 2004 sarebbe destinato a salutare il Milan per approdare nel campionato di Serie B. Infatti, il giovane calciatore ivoriano dovrebbe passare alla corte del Palermo. Dunque, Chaka Traorè avrebbe accantonato le avance presentate da Losanna e West Bromwich Albion.

La formula con la quale Chaka Traorè dovrebbe passare al Palermo è quella del prestito con diritto di riscatto a 7-8 milioni più bonus. Il Milan avrebbe inserito nell’affare anche una percentuale sulla futura rivendita, tra il 20 e il 25%. Inizialmente, l’attaccante ivoriano sarebbe dovuto passare al club siciliano in prestito secco, ma la società lombarda in queste ore avrebbe preferito cambiare idea.

Si tratta di un’operazione a sorpresa quella relativa a Chaka Traorè. Nonostante le indubbie qualità del promettente attaccante ivoriano, la società rossonera avrebbe messo in conto di poter attuare qualche possibile plusvalenza sui suoi giovani talenti. Dopo il poco spazio nella prima parte di stagione con il Milan di Pioli, Chaka Traorè è pronto a farsi strada nel campionato di Serie B, mettendo in mostra il suo potenziale con la maglia del Palermo.