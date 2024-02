Colpo da 40 milioni, c’è l’offerta: il Milan prenota l’attaccante

Ottime notizie per i tifosi rossoneri, il club ha messo gli occhi su un gioiello che potrebbe presto sposare la causa milanista.

Vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli, impegnato domani alle ore 18 al Benito Stirpe di Frosinone. La 23esima giornata di campionato sarà fondamentale per mettere alle spalle il deludente pareggio rimediato a San Siro, contro il Bologna di Thiago Motta che ha piegato in due i sogni Scudetto dei meneghini. I rossoneri hanno bisogno di vincere, il morale della squadra deve ritornare ad essere alto – soprattutto quello di Giroud e Theo Hernandez dopo i due penalty falliti.

L’obiettivo primario del Diavolo è consolidare il posizionamento tra le prime quattro della classe, la qualificazione alla prossima edizione di Champions League è obbligatoria. I rossoneri, inoltre, possono puntare sull’Europa League per invertire la rotta: il trionfo finale sarebbe un traguardo eccezionale, la squadra crede nell’impresa. Tra meno di due settimane andrà in scena l’andata dei sedicesimi della competizione tra Milan e Rennes, a San Siro; il passaggio del turno si deciderà solo una settimana dopo, in terra francese. L’allenatore emiliano spingerà alla vittoria del trofeo europeo che potrebbe essere l’ultimo della sua avventura a capo dei meneghini.

Milan, mirino puntato su Sesko: offerta presentata al Lipsia

Dopo una sessione estiva di calciomercato molto produttiva, il Milan ha compiuto un percorso positivo nonostante la distanza dalla cima della classifica. La rosa rossonera ha cambiato totalmente volto, inevitabilmente c’è stato bisogno di integrare i nuovi acquisti all’interno del gruppo. Nonostante l’ampio restyling, la dirigenza sembra essere ancora intenzionata a ingaggiare nuove forze; in particolare, la ricerca ricade su un profilo offensivo di garanzia. Uno dei nomi più caldi è quello di Benjamin Sesko, attaccante del Lipsia classe 2003 che ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Ciononostante, come riferito da Christian Falk, giornalista di Bild, il club lombardo ha presentato una proposta da 40 milioni di euro.

Sull’attaccante è forte anche l’interesse dell’Arsenal, ma il Milan non è intimorito dalla concorrenza. La trattativa per ingaggiare il gioiello sloveno è partita con largo anticipo, la società milanese ha le idee chiare per assicurarsi il bomber in forza al Lipsia. Il suo contratto con la squadra della Sassonia è in scadenza nel 2028, ma la cessione dopo un solo anno dall’arrivo in Bundesliga è uno scenario possibile. Il Diavolo ha individuato il centravanti del futuro, i tifosi sperano nel suo arrivo.