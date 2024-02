Colpo Milan, beffato il club di Serie A: colpaccio in arrivo dalla Premier

Il Milan starebbe preparando un colpo di livello per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Il club rossonero pesca dalla Premier League.

Mentre il Milan di mister Stefano Pioli prosegue la propria corsa verso l’obiettivo Champions League, la società rossonera starebbe già volgendo uno sguardo al futuro. I massimi esponenti del club lombardo avrebbero puntati gli occhi già in vista della prossima stagione. Il Milan sembrerebbe aver le idee molto chiare, specialmente sui prossimi colpi di mercato da mettere a segno. La società rossonera si sarebbe prefissata delle priorità per la prossima campagna acquisti.

Il Milan guarda al futuro e alla prossima sessione di mercato con delle idee molto nitide nella propria mente. Una delle priorità in casa rossonera per l’estate, sarebbe quella di portare a Milanello un nuovo difensore centrale. Il reparto arretrato, di fatto, è uno dei primi settori che il club lombardo ha intenzione di andare a migliorare. Per innalzare ulteriormente il tasso qualitativo della retroguardia, gli operatori di mercato del Milan starebbero guardando con interesse in Premier League. La società rossonera avrebbe puntato da tempo ad un profilo molto interessante del calcio d’oltre manica.

Il Milan guarda in Premier League

La società rossonera continua a manifestare un forte trasporto nei confronti del profilo di Lloyd Kelly del Bournemouth, calciatori che il Milan ha provato a portare in Italia già a gennaio, ma senza trovare riscontri positivi. Il club lombardo starebbe sperando di ingaggiare il difensore classe 1998 a parametro zero. Infatti, secondo il quotidiano ‘Il Corriere dello Sport’, le trattative per il rinnovo tra il Bournemouth e il difensore inglese vanno a rilento. Questa fase della trattativa potrebbe al Milan.

Il Milan sarebbe intenzionato ad assicurarsi il calciatore inglese a parametro zero. La società rossonera avrebbe già mandato più volte degli emissari in Premier League per osservarlo da vicino. Tuttavia, ad oggi non ci sarebbe ancora accordo economico, ma il club rossonero starebbe lavorando per trovare il giusto punto d’incontro, in particolar modo sulle cifre e superare la concorrenza della Juventus che segue attentamente il giocatore.

Il Milan starebbe pensando a Lloyd Kelly specialmente se Simon Kjaer a fine anno dovesse mettere fine alla sua avventura in rossonero una volta scaduto il contratto. Il centrale del Bournemouth sarebbe in cima alla lista degli obiettivi del club rossonero. Il calciatore inglese ha raccolto sin qui 14 presenze e un gol tra Premier League, FA Cup e Carabao Cup. Dopo un’assenza di oltre un mese a dicembre, Lloyd Kelly è tornato a prendersi una maglia da titolare nelle ultime tre gare del Bournemouth, in cui ha ricoperto il ruolo di terzino sinistro. Non a caso, il calciatore inglese sarebbe finito nei radar del club di Milano anche per la sua duttilità difensiva.

Nel caso in cui la pista per Lloyd Kelly dovesse complicarsi, il Milan avrebbe già pronta l’alternativa: si tratta di Tosin Adarabioyo del Fulham, altro profilo in orbita rossonera da gennaio. Il calciatore del Fulham partirebbe dietro nelle preferenze del Milan rispetto al difensore del Bournemouth poiché è un destro. La società lombarda, di fatto, preferirebbe un mancino come Lloyd Kelly.