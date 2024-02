De Ketelaere-Milan, Sacchi stuzzica: “C’è un altro rimpianto”

Arrigo Sacchi, ex allenatore rossonero, ha stuzzicato l’attuale dirigenza del Milan parlando dei rimpianti degli ultimi anni.

Questa sera il Milan vivrà un appuntamento rilevante della sua stagione. Il primo passo in qualsiasi avventura è sempre il più importante: la massima si può applicare anche al viaggio in Europa League dei rossoneri. Per questo motivo gli uomini di Pioli dovranno trovare una prestazione convincente contro il Rennes, dando la giusta svolta al proprio cammino europeo di seconda mano. Da Giroud, all’ennesima presenza di coppa, a Leao, in cerca di gol, passando per Maignan e Theo Hernadez: serve unità d’intenti. Anche perché i rimpianti del mancato passaggio del girone di Champions League devono stare ormai alle spalle.

Rimpianti che il Milan non ha conosciuto solamente sul terreno di gioco, ma anche lato calciomercato. È chiaro che questo discorso si possa applicare a qualsiasi squadra del mondo e di qualsiasi livello. Tuttavia quanto successo a Milanello negli ultimi anni, soprattutto dal cambio dirigenziale, è quantomeno particolare. Lo stesso Arrigo Sacchi, ex allenatore pluripremiato del Diavolo, ha commentato la vicenda, non nascondendo un paio di frecciatine alla gestione rossonera post Scudetto. In particolare Sacchi ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dando il suo punto di vista su diversi giocatori lasciati dal Milan.

Milan, la stoccata di Sacchi

Non è una novità scoprire come Arrigo Sacchi non abbia peli sulla lingua. Dote che, apprezzata o meno, è ben presente nel modo di fare dell’ex allenatore rossonero, vincente di razza alla guida del Milan. Sacchi si è concentrato in particolare su cinque giocatori che hanno lasciato il Diavolo, per un motivo o per un altro, e che ora stanno facendo faville. Nella prima parte di analisi l’ex allenatore ha parlato di Brahim Diaz, Kessié e Paqueta elogiandoli. Tuttavia Sacchi non ritiene che gli ultimi due siano veramente dei rimpianti per i rossoneri, poiché non dei grandi, con riserva sullo spagnolo.

Però il discorso cambia quando si tratta di De Ketelaere e Calhanoglu. In un primo tempo Sacchi si è concentrato sul belga: “Sta giocando molto bene nell’Atalanta. Ciò significa che Maldini ci aveva visto giusto considerandolo un potenziale campione. Il fatto è che con gli stranieri bisogna avere pazienza, invece noi italiani pretendiamo sempre il massimo”.

Dopodiché Sacchi si è concentrato su Calhanoglu: “È un vero rimpianto, forse il più grosso. Sta dimostrando di essere un regista di massimo livello. All’Inter è al centro della manovra. Ha personalità, visione ed un gran tiro. Il Milan deve inserirlo fra i rimpianti”. Rimpianti o meno, dal passato si impara ed il Milan deve guardare avanti.