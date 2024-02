“È il più forte in Italia”, il giornalista non ha dubbi sul rossonero e attacca Pioli

Il giornalista esprime il suo pensiero sul giocatore rossonero: “È il più forte in Italia”. Poi attacca Stefano Pioli.

Dopo il big match vinto a San Siro contro il Napoli, il Milan è pronto per tornare in Europa e domani sera affronterà la gara d’andata contro il Rennes valida per i playoff di Europa League. Una gara importante che arriva sicuramente in un momento molto positivo dei rossoneri che stanno continuando a mantenere la sfilza di risultati positivi. Il Diavolo non ha mai vinto la competizione e come confermato da Stefano Pioli il passaggio del turno è importantissimo e andare fino in fondo in questa competizione resta un obiettivo.

Nonostante l’importanza della competizione europea il Milan resta comunque concentrato sul campionato, i rossoneri infatti vengono da cinque vittorie consecutive e la prossima gara sarà in trasferta a Monza. I rossoneri sono ancora al terzo posto ma a solo un punto in meno della Juventus, reduce da tre risultati non positivi. Questa seconda parte di stagione è sicuramente diversa dalla prima, dov’era mancata continuità nei risultati, adesso il Milan è in fiducia e vuole lottare per fare bene. Tra i protagonisti di questo cambio di rotta non può che essere considerato anche Rafael Leao diventato ormai irrinunciabile per Pioli.

Visnadi attacca Pioli: “Leao è un diamante vero e quando lascerà il Milan ce ne accorgeremo”

Leao ha il contratto in scadenza quest’estate e ancora non si è trovato un accordo definitivo Nel contratto del giocatore portoghese è presente una clausola di risoluzione di 175 milioni di euro, ma ad oggi difficilmente si può trovare un club disposto a pagare una cifra del genere.

In questa stagione non sono molte le reti segnate, solo 6 in 28 presenze però lo si può considerare un buon assist-man, infatti è stato proprio lui l’autore della palla gol regalata a Theo Hernandez contro il Napoli.

Di Leao ha voluto esprimere il suo pensiero anche Gianni Visnadi intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal giornalista de Il Giornale:

“Leao è il più forte giocatore che c’è in Italia. E’ di due categorie superiori rispetto a qualunque altro. Leao è un diamante vero, e quando lascerà il Milan, purtroppo, perché capiterà, ce ne accorgeremo. In una squadra vera, con un allenatore ed uno staff vero, vedremo cosa sarà Leao. Con un giocatore come il portoghese puoi vincere qualsiasi partita, e sono sicuro che con lui in campo il Milan avrebbe potuto vincere la doppia sfida di Champions League contro l’Inter”.

Vedremo se il Milan riuscirà quindi a tenere Leao legato ai colori rossoneri ancora per altri anni o quest’estate si arriverà ai saluti come successo con Tonali in passato.