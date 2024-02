Europa League, tanti milioni in ballo per il Milan: le cifre del premio UEFA

Sono diversi i milioni in palio per la vincitrice dell’Europa League. Per questo motivo il Milan vuole puntarci seriamente.

Stasera inizierà il viaggio del Milan in Europa League, dopo che i rossoneri hanno affrontato il tonfo del girone di Champions. Tuttavia il Diavolo arriva alla sfida con il Rennes in buona forma, come dimostrato dal recente momento in campionato. Ultima, ma non per importanza, la vittoria sul Napoli che ha dato agli uomini di Pioli una fisiologica iniezione di fiducia. Fiducia che si rivelerà un fattore di rilievo nella corsa europea del Milan, anche perché i rossoneri fanno decisamente sul serio. Infatti la presenza di stasera di Cardinale mostra quanto la società ci tenga a fare bene nella competizione.

E fare bene si può. In primo luogo perché il Milan ha una delle rose più complete del panorama dell’Europa League, discorso infortuni compreso. Tra l’altro il rientro di Thiaw e quello prossimo di Kalulu e Tomori fanno ben sperare Pioli. Poi perché i rossoneri si trovano in una situazione di calma apparente in campionato: non da tirare i remi in barca, ma gestibile. Infatti il quinto posto è lontano ben dieci lunghezze, mentre l’Inter deve suicidarsi sportivamente per perdere questo Scudetto. Questo è il motivo principale per cui il Diavolo può seriamente puntare all’Europa League. Questo ed altre 30 milioni di buone ragioni.

Milan, quanto vale l’Europa League

Che il Milan abbia il pedigree per vincere l’Europa League non è un segreto, che abbia la squadra giusta neppure. Tuttavia è già successo in passato, soprattutto alle italiane, di snobbare la competizione europea di seconda fascia per spingere forte in campionato, anche quando tutto sembrava già deciso. Tuttavia il Milan non agirà in questo modo, come confermato dalla presenza di Gerry Cardinale, molto vicino alla squadra in questi giorni. Ci si potrebbe raccontare la favoletta del blasone, che può attecchire sul gruppo squadra. Tuttavia la società è interessata ad altro.

Chiaramente una vittoria porterebbe con sé un leggero aumento del valore del brand, ma quello che conta è il premio UEFA. Infatti i rossoneri devono riuscire a rientrare di quanto manca a bilancio per l’uscita anticipata dalla Champions League. Per questo motivo l’obiettivo è quello di andare fino in fondo, raggiungendo la finale di Dublino. Infatti una possibili vittoria dell’Europa League varrebbe circa 15 milioni, ai quali bisogna aggiungere botteghino e il premio per il ranking storico. Da qui la quota salirebbe, fino a raggiungere circa 30 milioni di euro, milioncino in più, milioncino in meno. Premio che con le entrate della Champions League c’entra veramente poco, ma alla fine della fiera tutto fa brodo.