Florenzi: “Potevamo fare un altro gol”, poi il retroscena sul ruolo

Alessandro Florenzi commenta la vittoria in Europa League del Milan contro il Rennes. Il terzino rossonero è soddisfatto della prestazione.

È stato un Milan straripante quello visto nel primo primo round dei playoff di Europa League contro il Rennes. I rossoneri di mister Stefano Pioli hanno fatto la voce grossa in casa stendendo la squadra francese con il punteggio di 3-0, maturato grazie alla doppietta di un superlativo Loftus-Cheek e alla rete di Rafael Leao. Al termine della gara, ai microfoni di Sky Sport, si è presentato Alessandro Florenzi. Il terzino destro, autore di una prestazione autorevole contro il Rennes, ha commentato la vittoria dei rossoneri mostrandosi molto entusiasta.

Florenzi analizza la prestazione del Milan

Dopo la grande vittoria contro il Rennes, Alessandro Florenzi ha analizzato la prestazione del Milan ai microfoni di Sky Sport: “Siamo convinti, abbiamo fatto una partita seria. L’atmosfera sembrava quella della Champions League. Poteva finire anche con un alto gol, che non faceva male. Abbiamo un buono scarto, ma dovremo giocare al ritorno come sullo 0-0”.

Florenzi ha poi dichiarato: “Assist? Ci ho preso gusto, ma l’importante è che la palla finisca dentro. Ruolo più in mezzo al campo? Siamo tanti a saper giocare a calcio in questa squadra. Ho fatto questo ruolo anche per scelta loro, mi lasciavano più liberi di agire. Mi ha aiutato anche il lavoro di Pulisic e Loftus”.

Florenzi pensa anche all’Europeo: “Penso al meglio per il Milan, la Nazionale è sempre un pensiero ma devo dimostrare in campo. Può essere un obiettivo ma lavoro in silenzio”.