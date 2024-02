Frosinone Milan, la decisione di Pioli è senza precedenti: smentito Leao

Importante scelta da parte di Stefano Pioli in vista del match di oggi tra Frosinone e Milan. La decisione smentisce le parole di Rafael Leao.

Di nuovo in campo il Milan questo pomeriggio alle 18.00 per la ventitreesima giornata di Serie A. I Rossoneri saranno ospiti al Benito Stirpe di Frosinone e l’obiettivo è ovviamente quello di mettere alle spalle il pareggio interno contro il Bologna di una settimana fa. La vittoria non può che essere l’unico risultato a cui puntare, sia per cercare di riportare un po’ di serenità nell’ambiente, ma anche per cercare di rosicchiare qualche punto a Inter e Juventus, avversarie domani a San Siro nel derby d’Italia.

Il 2-2 contro il Bologna di Thiago Motta è una ferita ancora aperta che va ricucita il prima possibile. Seppur i felsinei abbiano dimostrato di essere una grande squadra, il solo punto guadagnato non ha soddisfatto nessuno soprattutto per come è arrivato. Oltre a subire il gol del definitivo pareggio in pieno recupero, durante i 90′ il Diavolo ha sbagliato addirittura due calci di rigore, prima con Olivier Giroud e poi con Theo Hernandez.

Per questo motivo dallo scorso sabato si è aperto un vero e proprio caso su chi debba essere il rigorista della squadra, considerando che Giroud ha già sbagliato due tiri dal dischetto dall’inizio della stagione. Così in vista della gara di oggi pomeriggio Stefano Pioli sembra aver cambiato le gerarchie e adesso in cima alla lista dei tiratori sembrerebbe esserci Christian Pulisic.

Chi tira i rigori? Pioli cambia e punta su Pulisic

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico rossonero avrebbe scelto il nuovo rigorista ufficiale della squadra e la scelta sembrerebbe essere ricaduta sullo statunitense. L’ex Chelsea ha infatti già tirato più di qualche rigore nel corso della sua carriera e il suo score è praticamente perfetto: fino ad ora Pulisic ha segnato 9 rigori sui 9 tirati, con la maggior parte dei gol messi a segno con la maglia della sua Nazionale.

Il classe ’98 sembra quindi essere il tiratore scelto da Pioli, che ha quindi preferito il numero 11 rossonero a Rafael Leao. Negli scorsi giorni infatti il portoghese aveva affermato in modo scherzoso (ma forse neanche troppo) che il prossimo rigore a favore del Milan lo avrebbe tirato lui, visti gli errori dei suoi compagni. Scelta diversa però da parte di Pioli che ha deciso di affidarsi a chi fino a questo momento si è dimostrato essere infallibile dagli undici metri.