Frosinone Milan, dubbio per Pioli: in due per una maglia

Il probabile undici scelto da Stefano Pioli, il tecnico rossonero ha un solo dubbio di formazione per la gara di Frosinone.

Il Milan si prepara a scendere in campo per la 23esima giornata del suo campionato, di scena al Benito Stirpe di Frosinone. I meneghini andranno alla ricerca dei tre punti in terra ciociara, impresa non semplice visto il rendimento esaltante dei gialloblù tra le mura amiche. D’altra parte, i rossoneri hanno bisogno di ritornare a vincere dopo il pareggio amarissimo rimediato, sabato sera, contro il Bologna. Il passo falso ha rovinato le speranze Scudetto del popolo di fede milanista, il raggiungimento della seconda stella è rimandato alla prossima stagione.

Ciononostante, il Milan deve gettare le basi per il prossimo anno e, soprattutto, ha un’importante Europa League da portare avanti. Manca sempre meno al doppio confronto con il Rennes, i tifosi vogliono arrivare fino alla fine della competizione e sperare di alzare la coppa. Ci sarà bisogno di un cammino straordinario, ma il Diavolo ha tutte le carte in regola per renderlo possibile. Il valore della rosa è invidiabile, ma si dovranno ritrovare le migliori condizioni di uomini dal calibro di Rafael Leao: i campione portoghese sta deludendo le aspettative, il suo rendimento non è all’altezza delle sue immense qualità. La squadra ha bisogno dei suoi lampi, l’ex Lille dovrà caricarsi il Milan sulle spalle.

Verso Frosinone Milan, Pioli scioglie le riserve

Tra poco più di 24 ore si aprirà il sipario della 23esima giornata rossonera, a Frosinone si cercherà di ottenere la vittoria. Dopo una settimana di lavoro intenso, i rossoneri sono pronti a scendere in campo e seguire le istruzioni impartite da Stefano Pioli. L’allenatore parmigiano ha chiari gli uomini su cui fare affidamento, non ci dovrebbero essere tanti dubbi di formazione.

A difendere i pali della porta milanista ci sarà il solito e imprescindibile Mike Maignan. L’estremo difensore francese sarà coadiuvato da Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez che avrà il compito di tenere a bada Matias Soulé. Le chiavi del centrocampo saranno affidate a Musah – in vantaggio su Adli – e Reijnders con Loftus Cheek che agirà da trequartista in mezzo a Pulisic e Leao. Il centravanti sarà Olivier Giroud, chiamato a riscattare il brutto errore dal dischetto di settimana scorsa. A riferirlo è l’edizione odierna di Tuttosport.

MILAN: (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Musah/Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus Cheek, Leao; Giroud.