Furlani senza dubbi: l’annuncio sul futuro di Pioli e Giroud

Le parole dell’amministratore delegato rossonero a pochi istanti dal fischio d’inizio della gara di Europa League.

Il Milan è pronto a scendere in campo per il primo atto dei sedicesimi di Europa League che vedrà i rossoneri affrontare il Rennes. Sarà una gara di fondamentale importanza per la compagine lombarda, l’Europa League è l’ultima risorsa che può regalare una grande gioia alla tifoseria milanista. Il popolo di San Siro è pronto a trascinare la squadra alla vittoria, il Diavolo non ha mai vinto la competizione europea ed è pronto a sfatare il tabù.

I presupposti per la conquista del titolo ci sono, lo scacchiere messo a disposizione di Stefano Pioli ha tutte le carte in regola per imporsi ed avere l’ultima parola sulle avversarie nonostante l’alto livello.

Furlani: “Pioli è ben saldo sulla nostra panchina”, poi l’annuncio su Giroud e Maignan

Tutto pronto per la prima sfida stagionale di Europa League dei rossoneri che si apprestano a misurarsi con i francesi del Rennes. I meneghini cercheranno di proseguire quanto possibile il cammino nella competizione, i tifosi vogliono aggiungere il trofeo alla ricca bacheca ma, inevitabilmente, non sarà permesso alcun passo falso, a partire dalla gara di questa sera. Intanto, a pochi minuti dall’inizio della gara, sono arrivate le parole di Giorgio Furlani. Di seguito quanto dichiarato dall’amministratore delegato del Milan ai microfoni di Sky Sport: