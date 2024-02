Futuro Pioli, arriva la svolta: il messaggio del tecnico al club

Dopo la vittoria a Frosinone arriva il messaggio del tecnico rossonero alla dirigenza. Le sue intenzioni per il futuro ora sono molto chiare.

Il Milan continua il suo cammino in campionato. Stefano Pioli è riuscito a mettere insieme un consistente filotto di risultati utili consecutivi blindando il terzo posto. I rossoneri, infatti, non perdono in Serie A dal 9 dicembre nel match di Bergamo perso 3-2 nel finale. Da lì in poi il Milan ha vinto 6 gare e ne ha pareggiate 2. Un bottino che tiene lontano il quinto posto occupato al momento dal Bologna (che deve recuperare un match) distante 13 punti.

Guardando nel senso opposto, il Milan è lontano 8 punti dalla vetta con l’Inter che, con una partita ancora da recuperare, sembra essere ormai in fuga dopo la vittoria di ieri contro la Juve. Il successo di Frosinone ha dato nuova linfa ai rossoneri che vogliono comunque dare filo da torcere a Inter e Juventus fino alla fine del campionato. Gli uomini di Pioli, inoltre, avranno ancora da disputare e onorare fino in fondo l’Europa League: il 15 febbraio a San Siro arriverà il Rennes. Il cammino in questa competizione schiarirà ancora di più le idee della dirigenza sul futuro dell’allenatore emiliano che, intanto, ha comunicato al club le sue volontà in vista di giugno.

Milan-Pioli: il tecnico vuole restare

Pioli sarebbe intenzionato a restare al Milan anche in futuro. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’attuale tecnico rossonero vorrebbe rispettare il contratto che scadrà il 30 giugno 2025 e la sua volontà sarebbe stata comunicata già ai vertici del club. La società, dal canto suo, terrà in considerazione tutto ciò ma la decisione verrà presa soltanto nel mese di maggio quando la stagione starà per concludersi. Il club, a quel punto, tirerà le somme sui risultati ottenuti in campionato e in Europa e farà la sua scelta.

Pioli più volte si è ritrovato sul banco degli imputati, soprattutto a novembre, quando la squadra e il gioco non funzionavano. I molti punti persi per strada e l’uscita dai gironi di Champions League, infatti, avevano messo a dura prova la permanenza dell’allenatore parmigiano. Il Milan, intanto, sta già osservando più profili per la prossima stagione. Antonio Conte sembrerebbe essere un sogno difficile ma che si può realizzare. Gli occhi sono puntati anche su Thiago Motta, attuale allenatore del Bologna, che potrebbe essere alla portata dei rossoneri sia a livello economico sia per la filosofia di gioco della società.