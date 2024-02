Futuro Pioli, cambia tutto: arriva lo sgarbo dalla big della Serie A

Il futuro sulla panchina del Milan di mister Stefano Pioli è in bilico. L’allenatore rossonero finisce nel mirino di una big di Serie A.

Le strade del Milan e di mister Stefano Pioli potrebbero separarsi al termine del campionato. Dopo quattro stagioni sulla panchina rossonera, con uno storico Scudetto vinto, l’allenatore ex Lazio sembrerebbe essere destinato sempre più all’addio. La società lombarda starebbe pensando da tempo ad un cambio di gestione tecnica, con l’obiettivo di dare inizio ad un nuovo ciclo. I nomi per il post Pioli sono diversi, ma uno su tutti sarebbe l’indiziato principale: Antonio Conte. Le alte sfere del club rossonero starebbero pensando proprio all’ex allenatore di Juventus e Inter, tenendo comunque aperte le opzioni che portano a Thiago Motta e a Raffaele Palladino.

Il Milan avrebbe maturato l’idea di dire addio a Stefano Pioli dopo una prima parte di stagione sottotono, in cui è arrivata l’eliminazione dalla Champions League. Questa ancor più sarebbe stata determinante nelle valutazioni del club, sopratutto perché l’uscita dalla massima competizione europea è risultata come un danno non indifferente per le casse rossonere. Seppur la proprietà continui a ribadire piana fiducia nei confronti di mister Stefano Pioli, tutto fa pensare che al termine della stagione le due parti si diranno addio. Neanche il piazzamento nelle prime quattro ed un’eventuale vittoria finale nella UEFA Europa League, sembrerebbe poter cambiare la presa di posizione del club rossonero.

Pioli al passo d’addio: un top club di Serie A sul tecnico rossonero

Nonostante la netta ripresa in questo avvio di 2024, mister Stefano Pioli continua a viaggiare sui binari che portano lontano da Milanello. Ma mentre la società rossonera continua a vagliare diverse piste per il nuovo allenatore, c’è chi sta iniziando a sondare il terreno proprio nei confronti del tecnico di Parma.

Secondo il quotidiano ‘Il Mattino’, il nome di Stefano Pioli sarebbe finito sulla scrivania del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Gli azzurri, a caccia di un nuovo allenatore per la prossima stagione, starebbero valutando seriamente l’idea di affidarsi all’esperto tecnico di Parma.

Il profilo numero uno nella lista dei partenopei è quello di Antonio Conte, ma la concorrenza sarebbe troppa per l’allenatore salentino. Per questo motivo, la società azzurra del presidente Aurelio De Laurentiis starebbe vagliando nuovi nomi, tra questi quello di Stefano Pioli.

Stefano Pioli sarebbe un profilo molto apprezzato in casa azzurra, che piace in modo particolare al patron Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli sarebbe intrigato dall’idea di vedere Stefano Pioli sulla panchina partenopea.

L’allenatore rossonero sarebbe finito nei radar del club azzurro dall’eliminazione che il Milan rifilò la scorsa stagione al Napoli ai quarti di finale di Champion League. Nel caso in cui arrivasse il divorzio tra il tecnico di Parma e i rossoneri, Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a cogliere la palla al balzo. Stefano Pioli potrebbe diventare un’opzione concreta in casa Napoli.