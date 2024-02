Futuro Pioli, Furlani interviene in diretta: l’annuncio spiazza tutti

Nelle ultime settimane, il Milan sta riuscendo ad ottenere risultati positivi seppur a fatica. Ciò però non toglie Pioli dalle voci che lo vedono sempre più lontano dai rossoneri al termine della stagione. Sul futuro del tecnico rossonero si è espresso Giorgio Furlani.

Da diverse settimane il Milan sembra aver ritrovato il giusto smalto, almeno dal punto di vista dei risultati. I rossoneri continuano a faticare contro chiunque, ma in un modo o nell’altro il risultato positivo sta arrivando sempre e comunque.

Nonostante ciò non si placano le voci inerenti al futuro di Stefano Pioli, che continua ad essere sempre in bilico. Arrivano le dichiarazioni nette di Furlani sul futuro del tecnico.

Furlani netto sul futuro di Pioli: le sue dichiarazioni

Il Milan è reduce dalla vittoria a fatica contro il Frosinone, arrivata in rimonta nei minuti finali del match. I rossoneri proseguono la loro preparazione in vista del big match della 25ª giornata di Serie A contro il Napoli. La squadra di Pioli sfiderà gli attuali Campioni d’Italia, che però continuano a non vivere un momento positivo come dall’inizio di questa stagione a questa parte. Sarà un’esame importante per il Milan, ma per lo stesso Stefano Pioli.

L’allenatore dei rossoneri continua ad essere al centro delle voci che lo vedono lontano dal Milan al termine della stagione, nonostante i risultati nelle ultime settimane siano positivi. Sul futuro di Pioli si è espresso l’Amministratore Delegato del Milan, Giorgio Furlani, intervenuto durante l’evento per il lancio della quarta maglia dei rossoneri: “Anche a me annoiano tanto le voci sulla panchina del Milan a febbraio. Pioli è il nostro mister, la società è con lui, l’ha ripetuto anche Ibrahimovic perché queste voci annoiano ed infastidiscono. Siamo grati per quello che ha fatto fino ad adesso e per ora siamo fortunati ad averlo con noi”.

Furlani dunque ha dato piena fiducia a Pioli per il resto della stagione, come già fatto da altri dirigenti rossoneri nelle scorse settimane. Il dirigente del Milan ha voluto spegnere qualsiasi voce o illazione che circola in queste settimane. L’obiettivo di Pioli e della dirigenza rossonera è quella di essere protagonisti nella seconda parte della stagione, soprattutto in Europa League. Le voci sul futuro di Pioli non fanno altro che distogliere l’attenzione e la concentrazione dal campo, e ciò potrebbe solamente peggiorare l’annata dei rossoneri. L’AD rossonero ha dunque confermato Pioli, ringraziandolo anche per il lavoro che sta svolgendo ormai da diverse stagioni al Milan. Staremo a vedere se saranno solamente parole di circostanza, e se quindi Pioli saluterà il Milan al termine della stagione, o se sarà nuovamente confermato come guida tecnica dei rossoneri.