Gabbia difende Jovic: messaggio da brividi in diretta

A Monza è successo di tutto. Dopo il pareggio di Pulisic, la gara finisce 4-2 per il Monza, decisivi i gol di Bondo e Colombo.

Si chiude la 25esima giornata di Serie A, che ha visto il Monza fare un’impresa contro un Milan in salute e voglioso di far risultato. Nel posticipo delle 20:45 è successo di tutto: i brianzoli hanno battuto per 4-2 i rossoneri, nonostante la momentanea rimonta dello svantaggio di due gol. La partita, inevitabilmente, è stata condizionata dall’espulsione di Jovic.

L’attaccante serbo, oggi lanciato titolare, ha tirato una manata addosso a Izzo nei primi minuti del secondo tempo, gesto che gli costerà almeno due giornate di squalifica. Matteo Gabbia, ai microfoni di DAZN, ha voluto difendere il suo compagno.

Gabbia: “Non dobbiamo guardarci dietro”, poi il commento su Jovic

Nel post partita, Matteo Gabbia ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Il difensore italiano ha anche parlato del gesto commesso da Luka Jovic, che ha lasciato la squadra in 10. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Penso che sia stata una situazione in cui potevamo essere più lucidi. Potevamo difendere meglio. È un errore in un partita in cui ne abbiamo commessi diversi. Fa male, ma domani dobbiamo ripartire a lavorare. Proseguire un filotto di vittorie era l’obiettivo di tutti. Non so se è giusto dire che ora dobbiamo guardarci dietro. Dobbiamo guardare noi stessi e dare il massimo per raggiungere la vittoria”.

L’ex Villarreal ha ammesso che la squadra pensava di poter vincere la partita, anche se un pareggio sarebbe stato sicuramente più utile ai fini della classifica. I gol del Monza sono stati causati da errori, questo il commento di Gabbia, che ha anche parlato del gesto dell’attaccante serbo.

“Luka deve stare tranquillo. Domani chiederà scusa. Stasera ha sbagliato, ma è un ottimo giocatore. Capita a tutti di sbagliare, dispiace a tutti e a lui. Ha capito che ha sbagliato e tornerà a darci una mano da professionista esemplare”

Dichiarazioni da vero leader, quelle rilasciate da Matteo Gabbia nei confronti di Jovic. Da domani il Milan dovrà ripartire subito in vista della gara di giovedì con il Rennes, valevole per il ritorno dei play off di Europa League.