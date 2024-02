Gasperini si gode De Ketelaere, riscatto in vista? Lo scenario sul futuro

Per l’ennesima volta in questa stagione, CDK è stato determinante: dalla prima annata in serie A fatta di ombre ed inconsistenza a quella attuale da trascinatore e garanzia.

Se c’è della lungimiranza nel saper attendere, forse questa volta non la si può riconoscere alla dirigenza del Milan. Se un buon allenatore sa levigare il grezzo di un diamante, Gasperini, ancora una volta, si dimostra un ottimo condottiero. Se, a volte, basta solo ricominciare da una nuova dimensione per poter spiccare il volo, allora è ciò che è successo a Charles De Ketelaere lasciando il capoluogo lombardo.

Charles De Ketelaere si è trasferito all’Atalanta il 16 agosto 2023, mediante un prestito oneroso con diritto di riscatto. Dopo una prima stagione deludente al Milan, De Ketelaere ha deciso di cambiare aria per cercare di ritrovare continuità e fiducia: sin da subito, grazie al gioco offensivo e propositivo dei bergamaschi, il giovane belga è riuscito a dimostrare il suo valore.

Dopo un inizio fortissimo con due gol e due assist nelle prime settimane, De Ketelaere ha attraversato un autunno leggermente appannato a causa di problemi fisici. Tuttavia, il momento decisivo è arrivato a dicembre, quando il fantasista belga ha cambiato passo, diventando una presenza costante in campo, sempre incisivo con gol, assist e giocate di classe.

Dunque, fiducia ripagata, sia nei confronti della società che del suo allenatore che, sin dall’ inizio, lo ha motivato schierandolo da titolare in una posizione più avanzata rispetto a quella in cui veniva schierato, seppur raramente, nella scorsa stagione. Il tecnico piemontese capitalizza sulla poliedricità del numero 17, schierandolo sia come prima punta, sfruttando i suoi 192 centimetri per il gioco aereo, che come seconda punta.

La partita contro l’Udinese è stata forse la migliore della sua stagione, contribuendo agli assist per i gol di Miranchuk e Scamacca, dimostrando la sua determinazione su ogni pallone e stabilendo il ritmo dell’attacco nerazzurro.

Atalanta-Lazio: CDK è la musa della sinfonia della Dea

Anche nella ventitreesima giornata di campionato, il numero 17 non ha deluso le aspettative.

Charles De Ketelaere è stato indubbiamente il protagonista della partita, contribuendo in modo significativo alla vittoria dell’Atalanta. Nel primo tempo, ha fornito un cross decisivo dalla sinistra che ha portato al gol di Pasalic. Successivamente, ha trasformato un rigore, ottenuto per un fallo di mano di Marusic, per ampliare il vantaggio dell’Atalanta a 2-0.

Nella ripresa, l’ ex perla del Bruges ha continuato a essere pericoloso e ha siglato il terzo gol con uno slalom impressionante e un tiro preciso sul primo palo, superando il portiere avversario.

La sua performance ha contribuito in modo determinante al successo della squadra di Gasperini, consolidando la posizione dell’Atalanta in quarta posizione e avvicinandoli alla qualificazione per la Champions League.

I dirigenti dell’Atalanta possono già festeggiare il successo del loro colpo di mercato: cresce partita dopo partita l’intenzione di riscattare De Ketelaere dal Milan a giugno per la vantaggiosa cifra che si aggira intorno ai 23 milioni di euro.

Con il suo impatto sulla squadra e le prospettive di crescita ancora inesplorate, Charles De Ketelaere sta rapidamente diventando il maestro indiscusso dell’Atalanta, promettendo un futuro ancora più radiante allo Gewiss Stadium.

Quegli istanti di vita al Milan, in cui CDK veniva costantemente immortalato con testa bassa e sguardo smarrito, adesso, sono solo un lontano ricordo.

Regina Sabarese