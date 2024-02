Gioia Pioli, un rossonero rientra in gruppo: ci sarà col Frosinone

Sabato alle 18:00 il Milan sfiderà al Benito Stirpe il Frosinone. Sfida delicata per i rossoneri che vanno a caccia di una vittoria dopo il pari col Bologna. Intanto Pioli può sorridere per il pieno recupero di un rossonero.

Il Milan è chiamato a ripartire dopo il pareggio amaro incassato nei minuti finali contro il Bologna. A fronteggiare i rossoneri sarà il Frosinone, che resta un avversario sempre insidioso, soprattutto per le qualità offensive.

Pioli cercherà di limitare le folate offensive dei Ciociari, auspicando che i suoi attaccanti non pecchino in fase realizzativa come accaduto lo scorso match. Il tecnico rossonero intanto può sorridere per il recupero di un giocatore fondamentale per il suo gioco.

Pioli può sorridere per il recupero di un rossonero

La prima parte di stagione disputata dal Milan è stata forse una delle più dure affrontate da Pioli da quando siede sulla panchina dei rossoneri. La squadra fin da inizio stagione ha faticato a imporre il suo gioco che tanto aveva messo in difficoltà gli avversari negli anni precedenti. Inoltre a peggiorare la situazione sono stati i molteplici infortuni che hanno costretto a lunghi stop diversi titolari inamovibili dello scacchiere di Pioli. Questi infortunati si sono aggiunti ad un lungodegente come Bennacer, che è rientrato qualche settimana fa dopo l’infortunio rimediato in semifinale di Champions League contro l’Inter.

Purtroppo però Pioli l’ha perso subito dopo averlo recuperato, ma stavolta a causa dell’impegno del rossonero in Coppa d’Africa con la sua Algeria. Bennacer è rientrato con qualche acciacco, ed è stato costretto ad un breve stop. Pioli però può finalmente sorridere, visto che Bennacer oggi si è allenato regolarmente con i suoi compagni in gruppo. Una buona notizia per il tecnico rossonero, che ritrova dunque uno dei giocatori chiave per il suo centrocampo, ma soprattutto per la sua ideologia calcistica.

L’algerino sarà valutato attentamente sia dallo staff medico che da Pioli, in modo da capire se potrà esserci già sabato contro il Frosinone. Tutto però lascia presagire alla convocazione di Bennacer, che dunque dovrebbe partire con i compagni alla volta di Frosinone. Il centrocampista algerino ex Arsenal ed Empoli e dunque pronto per ritornare a disposizione di Stefano Pioli, ma soprattutto a riprendersi le chiavi del centrocampo rossonero. I vari Adli, Reijnders e Loftus-Cheek hanno fatto gli estremi nelle ultime uscite del Milan, e finalmente potrebbero tirare un po’ il fiato grazie al recupero dell’algerino. Quindi con molta probabilità vedremo Ismael Bennacer nella lista dei convocati del Milan per la sfida di sabato contro il Frosinone.