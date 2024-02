Il Milan ha il suo nuovo attaccante per giugno: firma ad un passo

Valutazioni sul mercato in casa Milan per il futuro della squadra, di seguito riportate le novità su un attaccante pronto a firmare.

Il Milan ha in programma per la prossima giornata, che andrà in scena domenica 11 febbraio alle ore 20.45, il big match in casa a San Siro contro il Napoli. La partita di andata tra le due squadre è finita in pareggio ma, questa volta, i rossoneri non possono più fallire. L’obiettivo è chiaro: portare a casa i tre punti per continuare ad avere quella continuità tanto cercata che, però, è venuta a mancare nella prima parte di stagione.

Il Napoli arriva a Milano dopo una partita venta per 2 a 1 contro il Verona. Sinora ha totalizzato trentacinque punti trovandosi così al settimo posto in classifica.

Secondo quanto dichiarato dal mister Pioli, la cosa più importante per la squadra è pensare partita per partita, giocando al meglio. L’obiettivo per il campionato è quello di rimanere tra le prime quattro in classifica per poter giocare la Champions League il prossimo anno. Attualmente il Diavolo è al terzo posto in classifica con quarantanove punti.

Mentre la squadra di Pioli è focalizzata a fare bene sul campo, la dirigenza rossonera continua a monitorare le possibili piste che si vengono a creare per il mercato. Parliamo ovviamente di quello estivo, dal momento che quello invernale si è concluso da pochi giorni. Sotto questa chiave è evidente che il Milan comprerà un attaccante: con il rinnovo di Giroud ancora in dubbio, il club si è voluto tutelare.

Le ultime novità in casa Milan sul futuro dell’attaccante Jovic

Il Milan vuole migliorare e rendere ancora più competitiva la squadra in vista della prossima stagione. Sicuramente in estate i rossoneri faranno diverse operazioni in entrata: però, nel frattempo, osservano attentamente anche i propri giocatori per deciderne il futuro.

Tra tutti l’attenzione è posta attualmente sull’attaccante arrivato nell’ultima sessione estiva di calciomercato ovvero Luka Jovic. L’ex viola, in questo inizio di stagione con la maglia rossonera ha totalizzato diciannove presenze segnando 7 gol, tra cui alcune reti importanti e decisive come nell’ultima partita giocata contro il Frosinone.

Come viene riportato da Calciomercato.com la dirigenza rossonera, analizzando le sue partite, avrebbe già deciso il futuro dell’attaccante serbo. Infatti, Luka Jovic viaggia verso la conferma nella rosa del Milan anche per la prossima stagione.

Il giocatore numero 15 del Diavolo ha un contratto in scadenza nel giugno 2024, per questo motivo si parla di un rinnovo per la prossima stagione.