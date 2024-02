Il Milan trema: un top club pronto a fare follie per Leao

Il Milan trema. Un top club europeo mette nel mirino la stella rossonera: Rafael Leao. In estate potrebbe arrivare l’addio.

Il Milan è in apprensione. Le dinamiche del prossimo calciomercato estivo potrebbero vedere la società rossonera dire addio ad uno dei sui elementi principali in rosa: Rafael Leao. Con l’addio annunciato da Kylian Mbappé, il PSG presto andrà alla ricerca di un nuovo talento di spessore da aggiungere alla rosa a disposizione di Luis Enrique. Stando ai costanti rumors, l’attenzione del Paris Saint-Germain sembra essersi focalizzata nuovamente sul campionato di Serie A. Il club parigino avrebbe già individuato chi potrebbe prendere il posto di Kylian Mbappé.

L’indiziato numero uno sembra essere Victor Osimhen, attaccante sempre più verso l’addio al Napoli al termine della stagione. Il Paris Saint-Germain non avrebbe problemi a soddisfare le richieste della società azzurra del presidente Aurelio De Laurentiis, che per lasciar partire il centravanti nigeriano chiede 130 milioni di euro della clausola rescissoria. Tuttavia, già da diverso tempo, gli occhi della società parigina sarebbero finiti anche in casa Milan. La compagine francese starebbe pensando di strappare al club rossonero uno dei suoi maggiori talenti: Rafael Leao.

Il PSG guarda in casa Milan: Rafael Leao nel mirino dei parigini

L’addio cominciato da Kylian Mbappé ha scosso tutto l’ambiente legato al PSG. Tuttavia, la società parigina può beneficiare di risorse economiche importanti, e quindi, andare a sostituire l’attaccante francese con una nuova stella non dovrebbe costituire un problema.

Da diverso tempo, il Paris Saint-Germain starebbe tenendo sotto osservazione il campionato di Serie A. Oltre a Victor Osimhen, uno dei nomi in cima alla lista dei parigini, la società di Ligue 1 starebbe continuando a monitorare con particolare interesse la situazione che gira intorno a Rafael Leao.

Il Paris Saint-Germain, stando a quanto raccolto dal quotidiano ‘La Repubblica’, starebbe pensando anche a Rafael Leao per colmare il grande vuoto che presto lascerà Kylian Mbappé. La società francese sarebbe disposta a venire incontro al club rossonero, che chiede i 175 milioni di euro di clausola rescissoria per aprire le porte della cessione.

Tuttavia, il Milan sarebbe disposto ad ascoltare eventuali offerte anche a partire da 120 milioni. La clausola è stata inserita dal Milan a margine del rinnovo siglato con Rafael Leao, il quale ha sottoscritto con i rossoneri un contratto fino al 2028 da 7 milioni a stagione. Inoltre, tale opzione può essere esercitata durante il periodo che va dal 5 al 15 luglio.

L’attaccante classe 1999, tra gli elementi principali della rosa del Milan, sarebbe uno dei nomi più accostati al Paris Saint-Germain. La società parigina non avrebbe problemi ad esercitare la clausola imposta dalla società rossonera, pagabile in tre rate, per portare Rafael Leao all’ombra della Torre Eiffel. D’altronde, qualora il PSG si presentasse con quella cifra tra le mani, il Milan difficilmente avrà la forza per dire di no.