Leao: “Bene anche senza il gol”, poi l’annuncio sulle condizioni fisiche

Le parole del campione portoghese al termine della gara con il Rennes, messaggio rasserenante per i tifosi rossoneri.

Prima missione portata a termine per il Milan che ha agevolmente superato il Rennes sul risultato di tre a zero. I rossoneri si sono resi protagonisti di una prestazione convincente, il Diavolo può ambire alla vittoria del titolo nonostante l’alto livello delle rivali in competizione.

L’andata dei sedicesimi di finale di Europa League è stata molto importante per Rafael Leao, tornato al gol dopo un digiuno di circa un mese che ha inevitabilmente condizionato la qualità delle precedenti prestazioni. I tifosi milanisti possono gioire, il ritorno nel tabellino dei marcatori del fuoriclasse portoghese rappresenta una splendida notizia che può aiutare a guardare al futuro con grande fiducia.

Leao nel post partita: “Devo ringraziare i tifosi”

Intanto, al termine della gara andata in scena a San Siro, sono arrivate le parole di Rafael Leao ai microfoni di Sky Sport. Di seguito quanto riferito dal campione in maglia numero dieci: