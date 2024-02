Leao Milan, la big europea insiste: svelata la posizione del club sulla cessione

Rafa Leao è uno dei calciatori che vale di più all’interno della rosa rossonera e una big europea piomba su di lui: come si muoverà il Milan?

In casa rossonera si è concentrati sulla sfida di questa sera, valevole per la 24° giornata di Serie A, contro il Napoli: a San Siro, infatti, va in scena con fischio d’inizio fissato alle ore 20:45 la sfida tra Milan e Napoli. A dirigere il secondo big match di giornata (ieri si sono affrontate Roma e Inter), sarà il fischietto di Roma 1 Daniele Doveri, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Baccini. Il IV uomo ufficiale sarà Marchetti, mentre nella sala VAR di Lissone si siederanno Di Paolo e Valeri.

Una sfida che può dare tanto ad entrambe le formazioni in termini di fiducia: da una parte il Milan di Stefano Pioli, che può tornare ad impensierire le prime due della classe e tenere viva ancora quella piccola speranza ai fini dello Scudetto; dall’altra il Napoli di Walter Mazzarri, a caccia dei primi punti contro una delle big del Campionato, per provare a conquistare il quinto posto in classifica, a pari punti con la Roma. Un match, dunque, che si prospetta ricco di emozioni fin dall’inizio, con i rossoneri che avranno la spinta di tutto lo stadio.

Calciomercato, il Milan non ha dubbi sulla cessione di Leao

Milan-Napoli è anche Leao vs Kvaratskhelia: entrambi i calciatori, in questa prima parte di stagione, hanno faticato a trovare la giusta continuità nelle prestazioni e nei gol, ma in queste ultime uscite sembrerebbero essersi ritrovate. In particolare, l’esterno rossonero in questo Campionato ha messo a segno soltanto tre gol, ma nelle ultime gare sta aiutando parecchio i suoi compagni in fase costruttiva e realizzativa: suo l’assist, per esempio, che ha aperto le marcature nella sfida contro il Frosinone.

In questo momento, Leao non rimane solo al centro delle critiche per la stagione sottotono disputata sino a qui, ma è al centro anche di alcune voci di mercato: lo scorso 2 giugno il portoghese ha rinnovato il proprio contratto con la società rossonera fino a giugno del 2028, inserendo una clausola rescissoria di 175 milioni per chiunque lo voglia portare via da Milano.

Come riportato dal Corriere della Sera, su Rafa Leao c’è il forte interesse del Paris Saint Germain, che è a caccia di un sostituto di Mbappé, il quale in estate lascerà Parigi per approdare al Real Madrid. Il club parigino non ha mai nascosto il debole per l’esterno rossonero, ma il Milan lo lascerà partire qualora arrivasse un’offerta da vero top player.