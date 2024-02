Leao-PSG, arriva l’indizio dal mercato: svolta imminente

Leao arriva l’indizio che potrebbe vederlo affiancato al PSG: la situazione che può stravolgere tutto.

Dopo la lunga telenovelas che ha visto come protagonista Kylian Mbappé ha scelto di rimanere a Parigi, almeno fino alla fine di questa stagione. In estate la situazione potrebbe radicalmente cambiare. C’è molta incertezza su quello che sarà il futuro di Mbappé, e la possibilità di un trasferimento continuano lontano dalla Francia potrebbe concretizzarsi. Se Mbappé lasciasse il Paris Saint-Germain l’opzione più probabile sarebbe il Real Madrid.

Il buco che lascerebbe Mbappè nella rosa del club francese sarebbe sicuramente un’enorme lacuna da colmare. E tra le continue voci di mercato su chi potrebbe ricoprire questo ruolo continua a girare il nome di Rafael Leao. Il giocatore ha il contratto in scadenza in estate e ancora non si è parlato di un eventuale rinnovo di contratto. Secondo quanto riportato sia dalla stampa italiana che da quella francese, il portoghese potrebbe lasciare il Milan per trasferirsi a Parigi, città che lo ha sempre affascinato.

Il PSG pensa a Leao come alternativa di Mbappè

Recentemente secondo quando riportato da l‘Equipe Mbapppè pare aver comunicato martedì al club francese la sua intenzione di andare via al termine di questa stagione. Leao è il tipo di giocatore in grado di entusiasmare i tifosi del PSG, un attaccante dinamico di cui ha bisogno l’allenatore Luis Enrique. Se Mbappé dovesse partire, Leao sarebbe l’uomo giusto per raccoglierne la sua pesantissima eredità.

Rafael però è diventato indubbiamente una delle punte di diamante di Stefano Pioli tant’è che il tecnico difficilmente rinuncia a lui. Questa stagione Leao non ha collezionato tanti gol rispetto alle stagioni passate però quest’anno sta diventando l’uomo degli assist, l’ultimo è stato proprio nell’ultima gara, il big match giocato contro il Napoli a San Siro.

Ai francesi Leao piace tanto però allo stesso tempo il Milan stesso vorrebbe provare a non perdere il giocatore a zero come successo in passato con Sandro Tonali. A spingere per l’arrivo del numero 10 rossonero in particolare sarebbe il direttore sportivo dei parigini, Luis Campos, il quale lo aveva avuto ai tempi del Lille. Situazione dunque che resta da monitorare e valutare soprattutto in vista della prossima sessione estiva. Se il Milan perdesse Leao sarebbe sicuramente una perdita difficile da ricoprire sia a livello di rosa ma anche a livello di tifosi visto quanto i tifosi sono legati a lui.