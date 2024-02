Leao, svelato il motivo della sostituzione: il retroscena

Le ultime sul motivo del cambio del campione lusitano, tifosi in apprensione per le sue condizioni fisiche.

Il primo match stagionale di Europa League del Milan è da giudicare a dir poco esaltante, i rossoneri si sono imposti per tre reti a zero sul Rennes. Il primo atto dei sedicesimi di finale della competizione si è concluso nel migliore dei modi per la formazione di Stefano Pioli che ha blindato la pratica nei primi 53 minuti di gara, avvicinandosi prepotentemente alla qualificazione agli ottavi di finale. Il risultato permetterà all’allenatore emiliano di effettuare un’ampia rotazione nelle scelte per il match di ritorno, sarà molto importante gestire le energie dei giocatori.

Grande protagonista della gara è stato Ruben Loftus-Cheek, autore di una splendida doppietta – la seconda in stagione dopo quella rifilata al Bologna – che ha consentito di indirizzare la sfida sui binari rossoneri. Il centrocampista inglese sta disputando un’ottima stagione, l’impatto con la maglia milanista è stato devastante e i tifosi si godono le sue prestazioni.

L’incontro di Europa League ha permesso anche a Rafael Leao di entrare nel tabellino dei marcatori: il campione portoghese è ritornato al gol dopo un mese di digiuno, l’ultima firma risale al 10 gennaio. Il popolo di fede rossonera vuole maggiore continuità dal proprio beniamino, la squadra ha bisogno dei suoi lampi da fuoriclasse.

Giallo Leao, svelato il vero motivo della sostituzione

Il Milan, nonostante clamorosi capovolgimenti di fronte, ha anzitempo archiviato la pratica, garantendosi uno splendido risultato in vista della gara di ritorno contro il Rennes. Dopo la doppia sigla di Loftus-Cheek, è stato Rafael Leao a rendersi autore della rete della sicurezza, che permetterà ai meneghini di affrontare il prossimo impegno di Europa League con maggiore tranquillità. Proprio il campione portoghese, dieci minuti dopo aver messo a segno la terza rete lombarda, è uscito anzitempo dal rettangolo di gioco: i motivi della sostituzione sono legati ad una semplice volontà di gestire le energie del campione, dietro alla quale si cela un piccolo fastidio al polpaccio che, tuttavia, non desta alcuna preoccupazione.

La tifoseria rossonera può tirare un sospiro di sollievo, le condizioni fisiche di Rafa Leao sono sotto controllo. Il numero dieci è amato dal popolo milanista che attende il ritorno al gol in campionato che manca addirittura dal 23 settembre, un digiuno troppo lungo per un giocatore del suo calibro. Il lusitano ha il mirino puntato alla gara con il Monza, la sua presenza in mezzo al campo è assicurata.