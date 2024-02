Sorteggio Europa League: l’avversario del Milan agli ottavi!

Al via i sorteggi di Europa League. A Nyon viene stilato l’elenco completo degli ottavi di finale. Di seguito l’avversario del Milan.

Grande attesa per i sorteggi degli ottavi di Europa League. L’urna di Nyon accoppierà le 16 squadre rimaste in gara. Tre italiane attendono il loro destino. Milan, Roma e Atalanta guarderanno da vicino l’estrazione per capire chi sarà la prossima avversaria sulla propria strada.

Dopo aver eliminato il Rennes ai playoff, i rossoneri figurano in seconda fascia. Stesso raggruppamento per gli uomini di Daniele De Rossi. Da evitare armate come il Liverpool e il Bayer Leverkusen. In prima fascia, invece, l’Atalanta, attesa da un abbinamento sulla carta più abbordabile. Non ancora possibili estrazioni tra formazioni della stessa federazione nazionale.

Europa League, ecco l’avversaria del Milan: il sorteggio

L’urna di Nyon ha svelato i propri verdetti. Seguono gli accoppiamenti:

Sparta Praga-Liverpool

Olympique Marsiglia-Villareal

Roma-Brighton

Benfica-Rangers

Friburgo-West Ham

Sporting Lisbona-Atalanta

Milan-Slavia Praga

Qarabag-Bayer Leverkusen

Conclusi i sorteggi. Ecco il quadro completo degli ottavi di finale di Europa League. L’andata degli ottavi è fissata per il 7 marzo, ritorno previsto per il 14. L’estrazione è stata benevola con il Milan. I rossoneri hanno schivato gli squali Klopp e Xabi Alonso. Leao e soci dovranno vedersela con lo Slavia Praga, allenata da Jindřich Trpišovský e probabilmente la formazione sulla carta più alla portata.

Non bisognerà sottovalutare i cechi, compagine esperta in campo europeo che si sta contendendo il campionato con i “cugini” dello Sparta. I praghesi hanno terminato il proprio girone di Europa League al primo posto, davanti alla Roma. I rossoneri dovranno prestare particolare attenzione agli uomini di Trpišovsky, migliorando soprattutto sotto il punto di vista difensivo nella speranza che tornino il prima possibile Tomori e Kalulu. La truppa di Pioli dovrà crescere da qui a due settimane perchè in campo internazionale i dettagli fanno la differenza. La gara d’andata si disputerà a “San Siro”, mentre la sfida decisiva sarà nella cornice della “Eden Arena”

Più complicati gli incroci per Roma e Atalanta. I giallorossi sfideranno il “nostro” Roberto De Zerbi, fautore di un calcio spumeggiante che ha portato il Brighton ad altissimi livelli. Infine, il più classico dei “chi si rivede” per i bergamaschi, che hanno già affrontato lo Sporting Lisbona ai gironi. Lo storico stagionale recita un successo nerazzurro e un pari. Ma il doppio confronto imminente vale ancora di più.

L’auspicio è che il bottino pieno dell’Italia, non solo in Europa League, prosegua il più possibile. Le carte in regola ci sono tutte, il campo dirà tutta la verità.