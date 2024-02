“Theo o Leao?” Gabbia non ha dubbi: l’ha svelato in conferenza

Le dichiarazioni del difensore centrale in vista dell’andata di Milan-Rennes di domani sera. A San Siro si gioca per l’accesso agli ottavi di Europa League.

Per il Milan è tempo di Europa League. Dopo il terzo posto ottenuto nel girone di Champions League, i rossoneri tornano in campo in una competizione europea e di fronte si ritroveranno il Rennes. I francesi, settimi in Ligue 1, sono in un buono stato di forma viste le 5 vittorie nelle ultime 5 giornate di campionato. Il Milan non è da meno: sono 9 i risultati utili consecutivi in Serie A con 7 vittorie e 2 pareggi. Il Diavolo, inoltre, ha quasi riagganciato il secondo posto che dista solo un punto e ha come obiettivo quello di dare filo da torcere fino a fine stagione.

Ora c’è l’Europa League e per Pioli e i suoi uomini è un’opportunità da non sottovalutare. Il Milan è tra le favorite per la vittoria del trofeo e questo potrebbe dare maggiori motivazioni alla squadra che, poco alla volta, sta recuperando i vari infortunati. Gabbia, l’uomo richiamato anzitempo dal Villareal per affrontare l’emergenza in difesa, è uno di quei giocatori che ha dato la svolta a questo Milan. Il suo gol a Frosinone è stato di fondamentale importanza così come le sue doti difensive. Proprio lui oggi ha partecipato alla conferenza stampa pre Milan-Rennes insieme a Pioli.

Le parole di Gabbia in conferenza stampa

IN AGGIORNAMENTO –