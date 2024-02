Lutto nel mondo Milan, si è spento a 89 anni

Lutto nel mondo del calcio, il Milan ne dà la triste notizia: l’ex attaccante rossonero si è spento all’età di 89 anni.

Nel corso della mattinata è giunta la notizia che ha lasciato sotto shock il mondo del calcio: Kurt Hanrim, ex calciatore di Milan, Napoli, Fiorentina e Juventus, è passato a miglior vita all’età di 89 anni.

Si era ritirato dal mondo del calcio nel 1973, all’età di 38 anni, dopo aver vissuto la sua ultima esperienza all’IFK Stockholm, squadra della sua città natale. Hanrim, infatti, nacque in Svezia dove giocò i suoi primi anni nelle giovanili.

Poi si si trasferì in Italia per condurre la parte più importante della sua carriera calcistica: prima la Juventus, dove giocò per una sola stagione, poi passò in prestito al Padova dove emerse in tutte le sue qualità attirando l’attenzione della Fiorentina.

Così lo svedese nel 1958 passò ai viola dove giocò per 10 lunghe stagioni. Proprio a Firenze collezionò parte dei suoi trofei conquistati: 1 Coppa delle Coppe Uefa, 2 Coppe Italia e 1 Coppa Mitropa – trofeo internazionale abolito nel 1992.

Vittorie di competizioni che non si sono limitate all’esperienza con la Fiorentina. Nel massimo della sua carriera, infatti, il calciatore passò al Milan dove giocò per due stagioni e dove vinse i trofei più importanti della sua carriera: 1 Champions League (allora Coppa dei Campioni), 1 campionato e ancora la Coppa delle Coppe Uefa vinta anche con la Fiorentina 7 stagioni prima.

Lutto nel mondo Milan, morto Hanrim

Nella stagione 1967/68, quando approdò in rossonero, collezionò 14 reti e 5 assist di cui 2 gol hanno regalato il primo trofeo al Milan con la vittoria nella finale contro l’Amburgo nella Coppa delle Coppe.

La stagione seguente per lo svedese fu molto sottotono con 3 gol e 5 assist soltanto, ma riuscì comunque a contribuire al percorso in Champions – allora chiamato Coppa dei Campioni. Per questo motivo non convinse del tutto la dirigenza rossonera e così fu lasciato partire.

La sua ultima esperienza in Italia, infatti, si concluse con la maglia azzurra del Napoli con cui giocò due stagioni prima di prendersi una pausa e poi ritornare in Svezia per giocare con il club della città di Stoccolma.

Si è conclusa, così, la carriera calcistica di una vera e propria leggenda. Hanrim, infatti, è tutt’oggi ancora nella classifica dei migliori marcatori della storia della Serie A con il suo 9° posto e i suoi 190 gol.

Proprio il Milan, sua ex squadra, ha voluto salutare Hanrim con parole di affetto e profonda stima attraverso un comunicato rilasciato sui proprio canali social.