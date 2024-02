Mercato Milan, addio Giroud? Il sostituto è conteso da tutti

Calciomercato Milan – Addio di Olivier Giroud? I rossoneri a caccia del possibile sostituto, ma la concorrenza è agguerrita.

Sono ore molto importanti in casa Milan, dopo la dolorosa sconfitta per 4-2 a Monza. Un risultato che lascia tanto amaro in bocca nell’ambiente rossonero, che sperava di poter superare una Juve in difficoltà nell’ultimo periodo, un’occasione quindi buttata che porta mister Stefano Pioli a dover fare delle riflessioni anche sulla squadra che ha schierato dall’inizio e sui cambi che hanno difatti bocciato la prestazione dei primi 11.

All’U-Power Stadium è successo di tutto, con i rossoneri che hanno recuperato uno svantaggio di 2 gol con un uomo in meno, vista l’espulsione di Luka Jovic causata da un brutto gesto dell’attaccante serbo che è stato colto a tirare uno schiaffo a palla lontana. I brianzoli fanno tutto nel recupero, con le reti di Bondo e infine Lorenzo Colombo, che chiude una partita emozionante per i tifosi e per Adriano Galliani, che a fine partita si è complimentato con Raffaele Palladino e i ragazzi.

Le reti di Pulisic e Giroud non sono bastate e il risultato lo conferma. L’attaccante francese si dimostra per l’ennesima volta un punto di riferimento dal quale la squadra dipende e molte delle volte nelle vittorie del Milan c’è stato il suo zampino. Per l’ex bomber di Chelsea e Arsenal l’età avanza e l’accordo sul rinnovo ancora non c’è, il club rossonero si dovrà quindi attivare per trovare una punta più giovane e affidabile dal punto di vista fisico.

Zirkzee-Milan, affare possibile? C’è un ostacolo

Secondo quanto riferito da TMW, Joshua Zirkzee è nel mirino del Milan e di molte altre squadre. Per il calciatore ci sarebbe però una clausola rescissoria dal valore di 40 milioni di euro, che risulta valida solo per il Bayern Monaco. L’ultima parola spetterebbe comunque al tedesco, che al momento è valutato tra i 50 e i 60 milioni di euro, ma sulle sue tracce ci sarebbero anche diversi club di Premier League.

In primis c’è l’Arsenal, club che gode di ottimi rapporti con l’agente di Zirkzee e potrebbe quindi essere una destinazione gradita. I Gunners in passato erano stati accostati a Dusan Vlahovic e sono alla ricerca di una punta. Chissà che non possano andare a operare proprio a Bologna, dove la stella di quest’anno ha iniziato a brillare. Anche domenica il numero 9 ha lasciato il segno e lo ha fatto con la Lazio, nella sfida dove i rossoblù hanno ottenuto altri 3 punti pesantissimi.