Milan, altro che Conte: scelto il nuovo allenatore

Il Milan è concentrato su questa seconda parte di stagione, in cui si proverà a far meglio rispetto alla prima. Intanto iniziano a circolare voci sul futuro di Stefano Pioli, che sembra sempre più vicino all’addio. Il Milan avrebbe messo nel mirino il nuovo allenatore, e non si tratterebbe di Antonio Conte.

La stagione del Milan è stata di diversi alti e bassi, dovuti anche ai tanti infortuni che hanno costretto Pioli a scelte obbligate anche in impegni importanti. Il lavoro svolto dal tecnico rossonero sembra non soddisfare appieno la società – nonostante le dichiarazioni dei dirigenti che lo confermano- che starebbe valutando un cambio a fine stagione.

Sul taccuino dei dirigenti rossoneri ci sono diversi allenatori, tra cui anche alcuni attualmente liberi. Si è parlato molto di Conte come post Pioli nelle scorse settimane, ma in questi minuti è rimbalzato un nome nuovo a sorpresa in orbita Milan.

Panchina Milan, per il post Pioli si pensa ad un tecnico spagnolo

Nelle scorse settimane, in orbita Milan si è parlato in maniera concreta di Conte come eventuale successore di Pioli al termine della stagione. Addirittura l’affare era stato dato già per fatto, con la società che avrebbe già un accordo di massima col tecnico italiano. Dopo le ultime uscite del Milan, le voci su Conte si sono affievolite, anche se si continua a parlare di separazione certa tra Pioli e i rossoneri a fine stagione.

La dirigenza rossonera starebbe valutando una serie di profili che potrebbero sedersi sulla panchina del Milan nella prossima stagione. Come riporta Matteo Moretto, il Milan avrebbe messo nel mirino l’ex allenatore del Real Madrid e della Nazionale spagnola, Julen Lopetegui. Il tecnico spagnolo è apprezzato molto dai dirigenti rossoneri per il suo stile di gioco e per il lavoro svolto nelle sue esperienze precedenti. Lopetegui proprio come Conte è attualmente libero, dopo aver concluso la sua ultima esperienza in Premier League sulla panchina del Wolverhampton.

Dunque per la panchina del Milan si aggiunge un nuovo pretendente. Si è parlato molto dei vari Conte e Thiago Motta, ed adesso alla lista si aggiunge anche il nome di Lopetegui. Sicuramente il forte apprezzamento della dirigenza rossonera sul tecnico spagnolo potrebbe essere un indizio in vista del possibile casting per il post Pioli. Sicuramente anche questa notizia va a rafforzare la tesi dell’ormai sempre più probabile addio di Pioli al Milan a fine stagione. Staremo a vedere poi chi verrà designato come nuovo allenatore del Milan, ma da oggi nella corsa entra anche Lopetegui.