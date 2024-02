Mila-Atalanta, le formazioni ufficiali: la scelta di Pioli per il centrocampo

Scelto l’undici ufficiale Stefano Pioli cercherà di tornare alla vittoria dopo due sconfitte di fila. A San Siro questa sera è attesa l’Atalanta.

Il Milan aspetta un’Atalanta in forma dove negli ultimi due scontri diretti, in Coppa Italia e in Serie A, ha trovato due sconfitte contro la suqadra allenata da Gasp. Stefano Pioli quindi dovrà essere bravo a neutralizzare una squadra che spesso soffre per riportare la vittoria a Milanello dopo le sconfitte contro Monza e Rennes. Non ci sono troppi dubbi per il tecnico rossonero ma qualche cambio viene messo in atto. Di seguito le scelte di Stefano Pioli per il match delle 20:45.

Milan-Atalanta, le ufficiali

Uno scontro che lascia presagire colpi di scena da entrambe le parti; Milan-Atalanta non è mai una partita banale.

L’Atalanta arriva a San Siro in splendida forma e ci arriva infatti con sette risultati utili consecutivi conquistati in campionato. Un uomo al centro degli ottimi risultati sicuramente è Charles De Ketelaere, da tenere d’occhio anche questa sera perchè contro la sua ex squadra è capace di scatenarsi sempre. Il Milan invece vorrà rialzare la testa dopo le ultime due sconfitte rimediate anche se una di queste, col Rennes, è valsa comunque la gioia della qualificazione agli ottavi di Europa League.

Dunque tra poco le squadre scenderanno in campo e queste sono le scelte del mister Stefano Pioli e di Gasperini:

MILAN (4-2-3-1) – Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

ATALANTA (3-4-1-2) – Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, De Ketelaere.