Milan-Atalanta, Pioli furioso con l’arbitro: che attacco sul rigore

Il Milan frena in casa contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Mister Pioli commenta il pareggio dei rossoneri.

Non è bastata la giocata illuminate di Rafael Leao al Milan per portare a casa i tre punti al cospetto dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Dopo due sconfitte consecutive contro Monza e Rennes, la squadra rossonera di mister Stefano Pioli ha ottenuto solo un pareggio dall’ultima sfida di campionato. La formazione bergamasca ha frenato i lombardi, inchiodando la sfida sul punteggio finale di 1-1. La magia di Rafael Leao è stata vanificata dal gol su rigore di Teun Koopmeiners.

Per il Milan ora sono diventate tre le gare senza vittoria, un piccolo campanello d’allarme per mister Stefano Pioli. Tuttavia, la frenata in casa contro la Dea non va ad intaccare la classifica, con i rossoneri che restano saldamente in terza posizione. Il pari, però, ha aumentato a quattro lunghezze la distanza del Milan dalla seconda della classe, la Juventus di Massimiliano Allegri, uscita vittoriosa a fatica contro il Frosinone.

Pioli nel post gara

Nonostante il pareggio, è uno Stefano Pioli comunque soddisfatto quello che si presenta ai microfoni di Dazn per analizzare la prestazione del Milan. Non sono mancate, però, le polemiche per il rigore concesso all’Atalanta: “Rigore? Troppo poco per dare in penalty. Holm si mette le mani in faccia, quando poi è stato colpito da tutt’altra parte. Mi aspetto di più da un’arbitro come Orsato. Giroud non fa niente, è stato bravo Holm. È un peccato non aver vinto, e la miglior partita del mio Milan contro l’Atalanta. La prestazione è la migliore della settimana, meritavamo di uscire dal campo con i tre punti”.

Pioli ribadisce: “Abbiamo fatto delle buone prestazione, l’unica pecca è la prova di Monza. Ho sentito commenti negativi anche contro il Rennes, anche se la prestazione c’è stata. Stiamo prendendo troppi rigori sia per ingenuità nostre che per alcune valutazioni arbitrali sbagliate. Adesso dobbiamo pensare alla prossima e anche al doppio confronto con lo Slavia Praga che dirà molto sulla nostra stagione”.



Su Rafael Leao: “Ha fatto la sua miglor prestazione della stagione, sopratutto sul piano della continuità. Dovrà provare as essere sempre questo tipo di giocatore perché ha i mezzi per farlo”.

Pioli rimarca la prestazione: “Abbiamo giocato una partita di livello, questo ci deve dare convinzione e forza. Dobbiamo restare concentrati perché le prossime settimane saranno cruciali per noi. Noi in questo momento dobbiamo pensare a consolidare il terzo posto e magari raggiungere la Juventus”.

Su Reijnders: “Non ha problemi fisici. Ho ritenuto che le caratteristiche di Adli fossero più indicate per la sfida con l’Atalanta”.