Milan-Atalanta, Pioli ne recupera tre: la notizia

Buone notizie in casa Milan: tre giocatori hanno recuperato dagli infortuni ed hanno svolto l’allenamento completo.

La prima tappa della giornata del Milan è alle spalle: i rossoneri hanno pescato lo Slavia Praga dal sorteggio di Europa League. Così i rossoneri hanno trovato un’avversaria abbordabile per gli ottavi europei, magari riuscendo a concentrare nuovamente un parte degli sforzi sul campionato. Anche se, come ha ricordato la leggenda rossonera Franco Baresi, non è buon costume prendere questi impegni sottogamba: poi si rischia di fare una figura decisamente peggiore del pronosticabile. Quindi serve attenzione al Milan di Pioli, soprattutto perché ormai rimane quasi solo più quello ai rossoneri in stagione: l’obiettivo è l’Europa League.

Vincerla sarebbe importante per diversi motivi. Chiaramente per il blasone di alzare un trofeo europeo dopo diversi anni, poi perché la vittoria finale garantirebbe al Milan un’importante somma. Infatti la vittoria potrebbe portare al Diavolo parte del tesoretto perso uscendo dalla Champions League. Tuttavia è chiaro che il Milan ha bisogno di rivedere la propria fase difensiva, tallone d’Achille per eccellenza della squadra di Pioli. Così l’infermeria giunge in soccorso al proprio allenatore, dopo che aveva raggiunto il sold out in autunno. Infatti, secondo Gianluca Di Marzio, il Milan ha recuperato tre giocatori: Pierre Kalulu, Fikayo Tomori e Davide Calabria.

Milan, tre rientri

Buone notizie da Milanello: Stefano Pioli recupera tre giocatori importanti dopo l’allenamento di oggi. Infatti, come raccontato da Gianluca Di Marzio, sono tre i giocatori del Milan pronti a rientrare in campo con la maglia rossonera, dopo che erano tutti stati colpiti da un infortunio. In particolare sia Kalulu che Tomori sono rimasti fuori per tantissimo tempo ed il Milan ne ha chiaramente sentito la mancanza. Infatti l’assenza dei due centrali ha provocato la prima parte del collasso della fase difensiva del Diavolo, poi allargatasi a tutta la squadra. Però ora Pioli può tornare a sorridere.

Infatti Calabria, Tomori e Kalulu hanno svolto tutta la sessione di allenamento con il resto del gruppo, rientrando per la prima volta in maniera completa. Tuttavia non è ancora sicuro che i tre giocatori saranno convocabili contro l’Atalanta, anche se il reintegro in gruppo potrebbe far pensare ad un rientro celere. Però è chiaro che ai tre manchi e non poco il ritmo partita, soprattutto ai due centrali. Infatti è probabile che arrivi la convocazione per la partita contro l’Atalanta, ma è difficile pensare che Pioli possa farli giocare. Dunque è probabile che i tre difensori ci saranno contro la Dea, ma sicuramente non dal primo minuto.